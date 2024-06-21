أسهم «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً

المصدر: دبي - محمود حسن

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، توزعت بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و476.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 316.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.424 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.75 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و673.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي عند مستوى 3986.63 نقطة، واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بنحو 145.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» جاذباً نحو 98.6 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» مستقطباً نحو 77.2 مليون درهم.

وتصدر مصرف السلام السودان أسهم الشركات المرتفعة بنسبة 13.8 %، ثم جاءت أسهم «بي إتش إم كابيتال» مرتفعة بنسبة 10.49%، و«تبريد» بنسبة 1.96%، وبنك دبي الإسلامي 1.96%، و«إعمار العقارية» مرتفعاً بنسبة 1.33%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتراجعت الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.9%، و«المزايا القابضة» بنسبة 9.52%، و«دبي للمرطبات» بنسبة 9.33%، و«أجيليتي» بنسبة 4.8%.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً هامشياً بنسبة 0.21% إلى مستوى 8949 نقطة، وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 190.18 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بنحو 150.5 مليون درهم، ثم «أي آند» جاذباً نحو 114 مليون درهم.

وتصدر ارتفاعات سوق أبوظبي «حياة للتأمين» بنسبة 7.6%، و«أسمنت الخليج» 7.50%، و«سوداتل للاتصالات» 4.31%، و«بالمز الرياضية» 3.08%.

بينما شهد السوق تراجع «رابكو للاستثمار» بنسبة 8.86%، و«فينكس جروب» 2.79%، و«الواحة كابيتال» 2.61%، و«ألف للتعليم» 2.59%.

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