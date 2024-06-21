تطوير مصنع بـ 44 مليون درهم لإنتاج الطحالب الدقيقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي– مجموعة كيزاد، وشركة «اسثا بيوتيك»، الرائدة في مجال الاستثمار والتطوير، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية مساطحة لتطوير منشأة جديدة في كيزاد العين.

بموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش منتدى «اصنع في الإمارات 2024»، سيتم إطلاق أول شركة إماراتية متخصصة في إنتاج الطحالب الدقيقة ذات الاستخدامات عالية القيمة في قطاعات الصحة ومستحضرات التجميل والأغذية والزراعة، باستثمار أولي قدره 44 مليون درهم (12 مليون دولار ) من شركة «اسثا بيوتيك».

ستلتقط منشأة «اسثا بيوتيك»، المزمع تطويرها على مساحة 38 ألف متر مربع، ما يصل إلى 1,000 طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عبر استخدام الكربون الناتج من الصناعات المحلية في زراعة الطحالب الدقيقة.

ولهذا الغرض ستوظف الشركة، وتتولى تدريب فريق مكون من 30 موظفاً من ذوي المهارات العالية للعمل في مختبر ووحدة إنتاج الطحالب الدقيقة.

إنتاج سلالات محددة

ستركز شركة «اسثا بيوتيك» مبدئياً على إنتاج سلالات محددة من الطحالب الدقيقة وهي: «سبيرولينا» و«المكورات الدموية بلوفياليس» و«كلوريلا» بطرق مستدامة باستخدام عمليات الاستزراع المغلقة والمفاعلات الحيوية الضوئية، وستوجه إنتاجها مبدئياً إلى سوق المكملات الغذائية.

وستعتمد شركة «اسثا بيوتيك» على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الصناعات المحلية كمصدر للكربون اللازم لنمو الطحالب الدقيقة في منشآتها الزراعية. وتستهدف المنشأة الجديدة التقاط ما يصل إلى 1,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يتجاوز قدرة الغابات أو حقول الذرة على احتجاز الكربون.

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