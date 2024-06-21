«إي آند الإمارات» تتيح لقطاع الأعمال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر برنامج «كوبايلوت»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، أمس، أنها ستوفر برنامج «كوبايلوت» لأنظمة Microsoft 365، وهو أداة الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تهدف لدعم قطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد «كوبايلوت» برنامجاً مساعداً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي ويتكامل مع العديد من تطبيقات Microsoft 365، ما يعزز الإنتاجية والإبداع وكفاءة سير العمل بشكل عام، ويزيد من مستويات خصوصية البيانات وأمان خدمات مايكروسوفت السحابية.

وقال أوسكار غارسيا، النائب الأول للرئيس لتسويق الأعمال والخدمات المبتكرة في «إي آند الإمارات»: «الحلول المبتكرة مثل برنامج «Microsoft Copilot» تم تصميمها لتسريع التحول الرقمي وزيادة إنتاجية الموظفين وتحسين الكفاءة التشغيلية.

والبرنامج أداة إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم إعدادها لإحداث ثورة في طريقة عمل الشركات. ويعمل البرنامج على تمكين الشركات من جميع الأحجام وبكافة القطاعات من تعزيز الإنتاجية والكفاءة من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بدءاً من إدارة البريد الإلكتروني وصولاً إلى تنظيم الاجتماعات وجلسات التعلم والتدريب وتبسيط سير العمل، فضلاً عن تحسين إمكانية الوصول للخدمات وغيرها من الحلول المتطورة».

ويتم تقديم ورش عمل وندوات عبر الإنترنت بالتعاون مع مايكروسوفت لشرح دور برنامج «Copilot» في تعزيز الإنتاجية ودفع نجاح الأعمال. ويتوفر برنامج «Microsoft Copilot» مقابل 1,323 درهماً سنوياً.

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