«موديز» تغير النظرة المستقبلية لـ«دبي للتأمين» إلى إيجابية

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أكدت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف القوة المالية للمنتجات التأمينية لشركة دبي للتأمين عند A3، وقامت بتغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلاً من مستقرة. وتعتبر شركة دبي للتأمين من بين أفضل خمس شركات تأمين في السوق، حيث تركز على التأمينات الشخصية والتجارية.

ويعكس تأكيد التصنيف عند A3 مكانة الشركة التجارية وعلامتها التجارية الجيدة، التي تعززت بتصنيف الشركة كرابع أكبر شركة في سوق التأمين بالإمارات، وتتسم الشركة بمخاطر احتياطية معتدلة بسبب تركيزها على التأمين قصير الأجلة.

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