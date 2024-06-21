بن شعفار: المكاسب الكبيرة تستدعي سن تشريعات لتبنّي تبريد المناطق عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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شارك أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، كمتحدث رئيس في أبرز الجلسات النقاشية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لطاقة المناطق، المنعقد في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت شعار «طاقة المناطق من أجل مدن مستدامة».

وشارك في الجلسة الحوارية نخبة من القادة العالميين البارزين من صناع القرار في قطاع الطاقة الدوليين، وتركزت محاور الجلسة حول أهمية الاستثمار في أنظمة تبريد المناطق، كونها أكثر فعالية في خفض وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ما يسرّع وتيرة الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون.

شهدت النقاشات عرض ورقة عمل قدمها بن شعفار أكد خلالها أهمية تبريد المناطق التي باتت جزءاً أساسياً من أنظمة الطاقة التي تشكل أساس التنمية المستدامة والاقتصادية والحضرية، والتي تعد مثالية للمشاريع الواسعة والعالية الكثافة، مثل المناطق التجارية في وسط المدن والمطارات والجامعات والأبراج السكنية والمؤسسات التجارية وغيرها.

كما شدد على أهمية السياسات الحكومية والدعم المستمر من مزودي الطاقة المحليين، اللذين يلعبان أدواراً مهمة في النشر الفعال لتبريد المناطق، مشيراً إلى أن المكاسب الكبيرة تستدعي سن تشريعات لتبنّي تبريد المناطق عالمياً.

وأضاف أن ثمار استخدام أنظمة تبريد المناطق، تجعل من المنطقي أن يتعاون الجميع لأجل تطوير ونشر ثقافة هذه الصناعة الاستراتيجية، والتوسع برقعتها الجغرافية، لتصبح صناعة عالمية.

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