«راكز» تدعم مجتمع الشركات الصغيرة بندوات حول استراتيجيات النجاح

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» الندوة الثانية من سلسلة النمو الخاصة بها لعام 2024 تحت عنوان «وسائل تأسيس الأعمال بسرعة وشق الطريق نحو النجاح».

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «يسرنا جني النتائج من نجاح ندوات سلسلة النمو الخاصة براكز فور انطلاقها. وتؤكد هذه الفعالية التزامنا بدعم رواد الأعمال في كل خطوة من رحلة أعمالهم وتمهيد الطريق أمام نمو هذه المشاريع والشركات؛ كونها شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، ولا ندخر جهداً في تزويد الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة».

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