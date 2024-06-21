مجلس سيدات أعمال دبي يصدر تقريراً حول قطاع الخدمات القانونية

المصدر: دبي - البيان

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أصدر مجلس سيدات أعمال دبي تقريراً متكاملاً يحتوي على نقاشات وتوصيات حول الفرص والتحديات، التي تواجه قطاع الخدمات القانونية في دبي، خاصة فيما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الجوانب القانونية المختلفة.

وتناول التقرير النقاشات، التي جرت مؤخراً في رابع فعاليات مبادرة طاولات النقاش المستديرة المختصة بالقطاعات الاقتصادية، وهي الفعالية التي سلطت الضوء على قطاع الخدمات والمعارف القانونية، وشهدت مشاركة إيزابيلا زادكوسكا، شريك في الهيكلة المؤسسية في «شركة التميمي ومشاركوه»، إلى جانب أعضاء المجلس من المتخصصات في المجال القانوني.

وأكدت إيزابيلا زادكوسكا أهمية مواءمة التطور التكنولوجي مع توقعات العملاء العاملين في المجال القانوني، معتبرة ذلك خطوة أساسية لتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في الارتقاء بتنافسية المجال القانوني، مؤكدة أهمية تعزيز فعالية الذكاء الاصطناعي بلغات مختلفة لضمان التنوع.

وأوضحت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي أن إحدى أهم التوصيات، التي خرجت بها الطاولة النقاشية، هو التشجيع على الاعتماد على التقنيات الحديثة، بما يضمن استدامة وتطور قطاع الخدمات القانونية، مشددة على الالتزام الكامل للمجلس بتعزيز مهارات وخبرات الأعضاء.

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