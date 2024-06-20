آر تي سي..التزام بتحقيق هدف الإمارات في الاستدامة لأكثر من 50 عاما

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت شركة إن آر تي سي (NRTC)، المورّدة للخضروات والفواكه الطازجة والعصائر، تأكيدها على التزامها بالمزارعين المحليين لتحقيق هدف الإمارات في مجال الاستدامة بدون تراجع أو تردد في جهودها لدعم الزراعة المحلية.

تعد شركة إن آر تي سي واحدة من أكبر شركات قطاع الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تدرك أهمية الشراكات الصحية مع المزارعين المحليين. وبما أن إن آر تي سي تنتج كميات كبيرة من الفواكه والخضروات داخل البلاد، فإنها تستطيع السيطرة على الجودة والنضارة في الوقت نفسه، مما يسهم بشكل كبير في قطاع الزراعة للأمن الغذائي الوطني.

"نحن فخورون جداً بمساعدتنا للمزارعين والمنتجين المحليين، ونتطلع إلى دعمهم بشكل مستمر"، كما صرح السيد محمد نصار الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة إن آر تي سي. "من خلال دعمنا الثابت للمنتجات المحلية، نقدم لزبائننا نضارة لا مثيل لها ونساهم بشكل متزايد في رخاء واستدامة المجتمع المحلي."

على المستوى الأوسع، تتماشى إن آر تي سي تماماً مع موقف الإمارات تجاه الاستدامة على كافة مستويات النشاط. تؤمن الشركة بالاستخدام المتقن للمياه واعتماد الطرق الابتكارية لتقليل النفايات، بهدف تقليل الأثر البيئي إلى أدنى حد ممكن والمساهمة بذلك في توفير مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

"التزام إن آر تي سي بالاستدامة يتجلى في طريقتها في تقديم العصائر أيضاً. بجانب إشباع الحواس بالنكهات الغنية، تضمن إن آر تي سي أن عصائرها ترمز إلى ضمير بيئي من خلال استخدام فواكه وخضروات محلية الإنتاج. تسعى إن آر تي سي لأن تكون المعيار الذهبي في التميز المستدام ضمن فئة الأغذية والمشروبات من خلال ممارسات الشراء والإنتاج الأخلاقية."

"نعتقد في إن آر تي سي أن الاستدامة هي التحول الأقوى. من خلال اعتماد ممارسات مستدامة ودعم المزارعين المحليين، نفي بوعدنا لعملائنا الكرام ونساهم بشكل أكبر في بناء مستقبل أكثر استدامة وقوة لدولة الإمارات." يواصل محمد نصار الرفاعي.

التزام إن آر تي سي الثابت تجاه الاستدامة والدعم للمزارعين الإقليميين يشكل خطوة كبيرة نحو عمل مزدهر ومستدام بيئياً وذاتياً في مجال الأعمال الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعرّف أكثر على NRTC هنا.

من ني آر تي سي جروب

ني آر تي سي جروب هي واحدة من أكبر موردي الخضراوات والفواكه الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع اهتمام دائم بالجودة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، وتلعب دوراً مهماً في دعم المزارع المحلية وتعزيز المبادرات الاستدامية. ومنذ أكثر من 50 عاماً، نمت ني آر تي سي جروب من كونها شركة عائلية صغيرة إلى مجموعة كبرى تعمل بتقنيات حديثة للحفاظ على المعايير العالية وخدمة عملائها المتعددين بطريقة أفضل.

اتصال وسائل الإعلام:

www.Softowell.com

Contact@Softowell.com

.‌‌ ‌

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز