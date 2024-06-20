1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في تعاملات اليوم

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و476.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 316.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.424 تريليون درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.75 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و673.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً في سوق أبوظبي مستقطبا سيولة بنحو 190.18 مليون درهم، تلاه "أبوظبي الأول" بسيولة بنحو 150.5 مليون درهم، ثم "أي آند" جاذباً نحو 114 مليون درهم.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بنحو 145.9مليون درهم، تلاه "الإمارات دبي الوطني" جاذباً نحو 98.6 مليون درهم، ثم "الخليج للملاحة" مستقطباً نحو 77.2 مليون درهم.

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