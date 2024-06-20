الإمارات تستقطب 31 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023

المصدر: البيان

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استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بنحو 112.7 مليار درهم (30.7 مليار دولار)، بنمو نسبته 35%، مقارنة بـ83.3 مليار درهم (22.7 مليار دولار) في عام 2022، بحسب تقرير "تقرير الاستثمار العالمي 2024"، الذي تصدره منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

وقال التقرير إنه بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023، حققت الإمارات نموا بنسبة 35% في قيمة الاستثمارات الواردة، و32.7% في عدد المشاريع.

وأوضح التقرير أن الإمارات حلت في المركز الـ 11 بين أكبر 20 دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2023، محققة قفزة من المركز الـ16 خلال عام 2022، فيما احتفظت الولايات المتحدة والصين وسنغافورة بصدارة المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب بنحو 311 مليار دولار و163 مليار دولار و160 مليار دولار. كما حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط أيضا وغرب آسيا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بنهاية عام 2023 إلى 825.8 مليار درهم (225 مليار دولار)، بنمو 15.8%، مقارنة بـ713 مليار درهم (194.3 مليار دولار) في عام 2022.

وارتقت الإمارات مرتبتين في تصنيف الوجهات الأولى، من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد دخولها قائمة الخمسة الأوائل عام 2022، وحلت في المركز الرابع، أما في 2023، فاحتلت الإمارات المركز الثاني عالميا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث تم الإعلان عن 1323 مشروعا جديدا، بنمو 32.7% مقارنة بـ997 مشروعا في عام 2022، ، فيما جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بـ2152 مشروعا، وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة بـ1184 مشروعا.

من جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج خلال عام 2023 نحو 81.8 مليار درهم (22.3 مليار دولار)، بتراجع 10.1%، مقارنة بـ91 مليار درهم (24.83 مليار دولار) عام 2022. ورغم التراجع، فإن الإمارات ارتفعت مرتبة واحدة إلى المركز الـ16، من حيث أكثر الدول استثمارا في الخارج. وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنسبة 9.3% ليصل إلى 962.3 مليار درهم (262.2 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ880.3 مليار درهم (239.88 مليار دولار) بنهاية عام 2022.

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