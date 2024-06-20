"سوق دبي" يعلن المراجعة الدورية للمؤشرين العام والإسلامي في 24 يونيو

المصدر: وام

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أعلن سوق دبي المالي، اليوم، عن المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي في 24 يونيو الجاري.

وقال سوق دبي، في تعميم اليوم، إنه من المقرر انضمام شركة "يونيكاي للأغذية" إلى المؤشر الإسلامي.

وذكر السوق أنه سيتم كذلك ضم شركة "دريك آند سكل" إنترناشيونال إلى المؤشر العام والمؤشر الإسلامي ومؤشر قطاع الصناعة، اعتباراً من التاريخ ذاته.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي، بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي والمؤشرات القطاعية، إلى أفضل الممارسات الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.

وتتولى شركة "اس آند بي داو جونز انديسيز" العالمية، مهمة "وكيل احتساب المؤشرات"، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.

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