غرفة أبوظبي و«رابطة التجارة الكورية» تدعمان الشركات الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA) في سيؤول، تهدف إلى تعزيز فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وتدعم الشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية، في المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي والرابطة الكورية التي تضم 73 ألف عضو، في دعم منصة أبوظبي لربط الأعمال (Abu Dhabi business Connect) الخاصة بغرفة أبوظبي من خلال تزويد المنصة بالمعلومات حول أبرز الفرص الاستثمارية الجديدة والترويج لها بين أعضاء الطرفين، بما يُسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين.

ومن خلال الشراكة، سيحرص الجانبان على مشاركة مستجدات القطاعين الاستثماريين في أبوظبي وكوريا الجنوبية، فضلاً عن تبادل الوفود التجارية، وتنظيم الفعاليات المشتركة وحضور المعارض العالمية المنعقدة لديهما. كما اتفق الطرفان على توفير كافة سبل الدعم للشركات الناشئة في أبوظبي وكوريا الجنوبية لتسريع نمو أعمالها وازدهارها.

وقّع الاتفاقية، أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، ولي إن-هو نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة الكورية، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة وفد رسمي من الغرفة في مؤتمر ومعرض «نكست رايز 2024» الذي يعد أكبر المعارض الخاصة للشركات الناشئة في كوريا الذي نظمته الرابطة مؤخراً في جنوب العاصمة سيؤول. وخلال زيارة الوفد إلى سيؤول، التقى أحمد خليفة القبيسي كلاً من عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، وجيهيونغ لي، نائب الرئيس التنفيذي للتعاون الاقتصادي والمعارض التجارية في الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار (كوترا).

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