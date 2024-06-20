سوق دبي يلامس مستوى 3990 نقطة مجدداً

المصدر: دبي - محمود حسن

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ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية أمس، في أول جلسات التداول عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط تداولات هادئة بسيولة ناهزت المليار درهم، حيث استقطبت الأسهم سيولة بنحو 958.6 مليون درهم موزعة بواقع 794.1 مليون درهم في سوق أبوظبي و164.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 229.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.11% أو ما يعادل 4.44 نقاط ليغلق عند 3988.22 نقطة.

وتصدر الارتفاعات في سوق دبي سهم «مصرف السلام» بنسبة 14.9% ثم جاءت أسهم «تكافل الإمارات» بنسبة 7.6% و«الفردوس القابضة» 3.09% و«أمانات» مرتفعاً بنسبة 1.88%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة 38.3 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنحو 0.77% عند 7.81 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 21.5 مليون درهم وأقفل عند 5.61 دراهم بارتفاع 0.36%، ثم سهم «إعمار للتطوير» جاذباً نحو 13.7 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.07% إلى 7.5 دراهم.

فيما شهد السوق تراجع أسهم «بي إتش كابيتال» 9.7% و«أجيلتي» 3.3% و«سبينيس» 2.7% و«باركن» 2.19%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 8969.44 نقطة. وتصدر الارتفاعات سهم «هيلي القابضة» بنسبة 12.3%، ثم جاء سهم «إي إس جي ستاليونز» مرتفعاً بنسبة 7.7%، ثم ريسبونس القابضة 4.8%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 4.1%. وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 206.5 ملايين درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.59% عند 409.9 دراهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» بسيولة 81.2 مليون درهم وأقفل عند 12.18 درهماً، ثم سهم «بيورهيلث» جاذباً نحو 59.2 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.63% إلى 4.37 دراهم. وشهد السوق تراجع أسهم التأمين، حيث تراجع سهم «الوثبة للتأمين» بنسبة 9.5%، ثم سهم «سوداتل للاتصالات» 7.20% و«حياة للتأمين» 6.25% و«الاتحاد للتأمين» 3.23%.

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