شراكة في التكنولوجيا المالية بين «أبوظبي الإسلامي» و«إنوفيشن هب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تعاون استراتيجي مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بهدف تسريع اعتماد التكنولوجيا المالية. كما سيشارك المصرف بصفته «الشريك الرئيسي» في برنامج استكشاف الابتكارات الجديدة لعام 2024 الذي ينظمه «إنوفيشن هب».

ومن خلال هذا التعاون، سيتم تطوير برنامج خاص لمساعدة مصرف أبوظبي الإسلامي على اكتشاف وتنفيذ مشاريع وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة. وسيعقد مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي جلسات استطلاعية سنوية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتحديد الاحتياجات الخاصة بالشركات في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية.

يُشار إلى أن مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي سيستضيف الجلسة النهائية لعرض المشاركات، وسيشرف على عملية البحث والمداولات، ويدعم آلية اختيار شركات التكنولوجيا المالية الفائزة. ويشمل هذا التعاون مشاريع إثبات المفهوم (PoC)، حيث سيقدم مركز «إنوفيشن هب» الدعم لمصرف أبوظبي الإسلامي في تعاونه مع شركات التكنولوجيا المالية الفائزة لضمان التنفيذ الناجح للمشاريع.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي: «الابتكار هو عملة التقدم، وبالنسبة للقطاع المصرفي، يعد الابتكار المحرك الرئيسي نحو مستقبل جديد للخدمات المالية.. كما يسعدنا أن نرحب بمصرف أبوظبي الإسلامي كشريك رئيسي، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيوفر فرصاً غير مسبوقة لمنظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة، فضلاً عن تمكين مصرف أبوظبي الإسلامي من تعزيز التزامه بالابتكار والتميز».

وقال فيرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع مركز (إنوفيشن هب) التابع لمركز دبي المالي العالمي دليلاً على التزامنا بتبني التقنيات الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار في مصرف أبوظبي الإسلامي. كما أننا على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح الآفاق للمزيد من فرص النمو، وستمكننا من تقديم تجربة مصرفية أفضل لمتعاملينا».

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