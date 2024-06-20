أسعار مجتمعات فلل دبي الرئيسية تتجاوز ذروة 2014

المصدر: دبي - مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «فاليو سترات» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث العقارية عن أن معظم مجتمعات الفلل الرئيسية في دبي تجاوزت أسعارها ذروة عام 2014، كما أصبحت نخلة جميرا أول منطقة شقق تتتبع المسار نفسه.

وأوضحت «فاليو سترات» في تقريرها الخاص بشهر مايو أن مؤشر (ValuStrat Price Index) وصل إلى 174.4 نقطة في مايو، مسجلاً زيادة بنسبة 27.2% على أساس سنوي، وبنسبة 2.1% على أساس شهري، وبلغت نقاط الفلل 221.2 نقطة، فيما بلغت نقاط الشقق 144 نقطة، مقارنة بخط الأساس البالغ 100 نقطة المحدد في يناير 2021.

وذكر التقرير أنه رغم الأمطار القياسية في أبريل فإن الطلب القوي حال دون التأثير على تقييمات المساكن، حيث واصلت أسعار الفلل الارتفاع بمعدلات شهرية مماثلة (متوسط سعر القدم المربعة ارتفع إلى 2091 درهماً في مايو)، في حين شهدت تقييمات الشقق نمواً متسارعاً مقارنة بشهر أبريل (متوسط سعر القدم المربعة ارتفع إلى 1147 درهماً في مايو).

وتابع التقرير: «على أساس شهري ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 1.8%، بزيادة 0.2% عن أبريل، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 22.4% على أساس سنوي، ومن بين المناطق التي سجلت أعلى مكاسب رأسمالية للشقق مقارنة بالعام السابق، ديسكفري جاردنز (34%)، ذا جرينز (32.6%)، نخلة جميرا (30.9%)، القوز الرابعة (29.1%)، ذا فيوز (28.1%)». وبلغت مكاسب الفلل 2.4% مقارنة بشهر أبريل و32.5% عن العام السابق، والجدير بالذكر أن أفضل أداء سنوي يشمل الفلل في المناطق الأكثر طلباً مثل نخلة جميرا (41.7%) وجزر جميرا (41.1%) ودبي هيلز استيت (37.5%) وتلال الإمارات (32.5%) والبحيرات (32.1%).

قيد الإنشاء

وذكر التقرير أن تسجيلات عقود المنازل على الخريطة ارتفعت بنسبة 76.3% على أساس سنوي و41.6% على أساس شهري، لتصل إلى أعلى مستوى شهري قياسي بأكثر من 10,000 معاملة تمثل 69.4% من إجمالي مبيعات المساكن. وفي الوقت نفسه نما حجم معاملات المنازل الجاهزة بنسبة 8.1% منذ العام الماضي، و45.9% منذ أبريل.

أعلى من 30 مليون درهم

وكان هناك 16 معاملة للعقارات الجاهزة، التي يزيد سعرها على 30 مليون درهم خلال شهر مايو، وتقع في نخلة جميرا، دبي مارينا، جزيرة جميرا باي، تلال الإمارات وديستريكت ون.

أفضل المطورين والمواقع

في شهر مايو تصدرت «إعمار» مبيعات المطورين في السوق العقاري بدبي (بحصة 16.6%) وعزيزي (8.5%) وشوبا (8.2%) وداماك (7.9%) ونخيل (3.6%). وتضمنت أفضل المواقع، التي تم فيها بيع المنازل على الخريطة، المشاريع في قرية جميرا الدائرية (10%)، ورأس الخور (9.5%)، وميدان ون (9.4%)، ودبي هيلز استيت (7.7%). وفي الوقت نفسه كانت أغلبية المنازل الجاهزة المباعة في قرية جميرا الدائرية (8.3%)، الخليج التجاري (6.6%)، دبي مارينا (5.9%)، داون تاون دبي (5.3%)، وأبراج بحيرات جميرا (3.9%). وخلال الشهر حطمت ديسكفري جاردنز ودبي هيلز استيت أرقامهما القياسية الفردية بأعلى عدد من المنازل الجاهزة، التي تم بيعها في شهر واحد.

سعر القدم - الفلل

وبحسب التقرير لا تزال منطقة نخلة جميرا تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة للفلل عند 5150 درهماً للقدم المربعة بارتفاع نسبته 41.7% على أساس سنوي فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 25.7 مليون درهم. وجاءت ثانياً منطقة تلال الإمارات بمتوسط سعر 3868 درهماً للقدم المربعة فيما يبغ متوسط سعر الفيلا القياسية 65.7 مليون درهم، وثالثاً منطقة دبي هيلز استيت بمتوسط سعر 2327 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الفيلا القياسية في المنطقة إلى 11.6 مليون درهم.

سعر القدم – الشقق

وأظهرت بيانات التقرير أن منطقة برج خليفة لا تزال تستحوذ على أعلى متوسط لسعر القدم المربعة بالنسبة الشقق عند 3200 درهم للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 2.99 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة داون تاون دبي بمتوسط سعر 2045 درهماً للقدم المربعة فيما يبغ متوسط سعر الشقة القياسية 1.7 مليون درهم، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بمتوسط سعر 1872 درهماً للقدم المربعة، فيما يصل متوسط سعر الشقة القياسية في المنطقة إلى 3.2 ملايين درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز