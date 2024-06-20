التسويق والرعاية الصحية والمالية أكثر القطاعات توظيفاً للخريجين في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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حدد استبيان الخريجين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 الذي أجراه بيت.كوم، موقع التوظيف في منطقة الشرق الأوسط، وشركة أبحاث السوق «يوجوف»، عن القطاعات الأكثر جاذبية للخريجين الجدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً التحديات التي تواجه الشباب عند البحث عن وظيفة. وكشف 4 من كل 5 مشاركين في الاستبيان، ويمثلون نسبة (82%)، عن رضاهم عن مستوى جودة التعليم العالي الذي تلقوه في الجامعات، كما أفاد نحو 35% من إجمالي عدد المشاركين بأنهم راضون جداً عن مستوى جودة التعليم العالي.

وأوضحت نتائج الاستبيان أنه خلال العام 2024، ازدهرت العديد من القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من تقديم فرص عمل جديدة للخريجين الجدد. وكان من أبرز تلك القطاعات هو قطاع الإعلان والتسويق والعلاقات العامة بنسبة (25%)، وقطاعات الرعاية الصحية والخدمات الطبية بنسبة (14%) والقوات المسلحة والشرطة بنسبة (13%)، إلى جانب قطاع الخدمات المصرفية والمالية بنسبة (13%) كأكثر القطاعات توظيفاً.

وأعرب (42%) من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم أن بعض القطاعات توظف عدداً أكبر من الخريجين الجدد مقارنة بغيرها بسبب توقعات الرواتب المنخفضة، في حين رأى (37%) منهم أن بعض القطاعات توظف عدداً أكبر من الخريجين الشباب لأنهم أكثر قدرة على التعامل مع المزيد من التحديات.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برزت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة بنسبة (22%) كأكثر القطاعات جاذبية للخريجين الجدد من وجهة نظر مهنية، تليها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية ومثلت نسبة (19%) ثم الاستشارات التجارية بنسبة (17%).

وقالت علا حداد، المدير العام في بيت.كوم: إن «نتائج أحدث استبيان للخريجين الجدد تكشف عن الطريقة التي ينظر بها الشباب الباحث عن عمل والخريجين الجدد إلى سوق العمل، وكيفية تحديد القطاعات الأكثر جاذبية من وجهة نظرهم».

وعند سؤال المشاركين خلال الاستبيان عن أهم المهارات المطلوبة للنجاح في مواقع العمل، ذكر (53%) من المشاركين بأنها مهارات استخدام الحاسب الآلي كونها الأكثر أهمية، تليها مهارات التعامل مع الآخرين، ثم مهارات التواصل مع فريق العمل بنسبة (39%) لكل منهما.

ومن حيث القدرة على إبراز تلك المهارات، اعتبر المشاركون أنهم على درجة عالية من التمكن في معظم تلك المهارات وبمستوى جيد أو جيد جداً، حيث رأى (89%) من المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم يملكون مهارات التعامل مع الآخرين، أكد (86%) أنهم يملكون مهارات التواصل مع فريق العمل، وأكد (85%) أنهم يستطيعون التكيف مع التغيير.

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