«عزيزي للتطوير» توسّع شراكتها مع «زايلم» بعدد من المشاريع

المصدر: دبي- البيان

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وسّعت عزيزي للتطوير العقاري نطاق شراكتها مع شركة زايلم، الشركة المصنّعة للمضخات والصمامات والمبادلات الحرارية ومستلزمات السباكة ومياه الصرف الصحي والتدفئة والتكييف.

وستتولى الشركة تزويد المرحلة الرابعة من مشروع عزيزي ريفييرا، في مدينة محمد بن راشد، بالإضافة إلى مشروعي «فيستا» و«واحة الشاطئ» في مدينة دبي للاستوديوهات، بمضخات وأحواض نقل المياه المبرّدة المتقدمة تكنولوجياً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي : «يأتي توسيع تعاوننا مع زايلم في أعقاب العمل الذي أنجزته الشركة بمشروع ريفييرا، ومشاريع «بارك أفينيو 1» و«بارك أفينيو 2»؛ وقد قررنا تمديد الاتفاقية لتشمل المرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا، وفيستا وواحة الشاطئ في مدينة دبي للاستديوهات. و«زايلم» شركة عالمية لأنظمة المياه، حيث تقدم مجموعة كاملة من المضخات الموفرة للطاقة والمحركات والصمامات والمبادلات الحرارية ووحدات التحكم وأنظمة المياه.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي. ويضم 75 مبنى متوسطاً وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16.000 وحدة سكنية. وتم بناء مشروع «فيستا» للشباب، بالقرب من سبورتس سيتي وموتور سيتي. من جانبه يتكون مشروع (واحة الشاطئ) من مبنيين يشتملان على 476 استوديو، و200 شقة بغرفة نوم واحدة، و36 شقة بغرفتي نوم.

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