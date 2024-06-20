مبيعات قياسية بمشروع «ذا سنترال داون تاون» في منطقة أرجان

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أكوا العقارية» بيع أكثر من 900 وحدة في مشروعها الأخير «ذا سنترال داون تاون»، خلال 100 يوم فقط من إطلاقه، ويؤكد ذلك حجم الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، واستحوذ مشروع «ذا سنترال داون تاون» خلال شهر مايو على 40.5% من جميع المعاملات في منطقة أرجان، وفقاً لـ«بروبريتي مونيتور».

وقال علي تومبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا العقارية»: «تضم محفظة الشركة مشاريع في مواقع رئيسية في دبي مثل نخلة جميرا، وقرية جميرا الدائرية، وموتور سيتي وغيرها، وتستعد الشركة لتطويرات متعددة قادمة هذا العام بمشاريع في مدينة دبي الرياضية، وشارع الشيخ زايد وأرجان والمزيد».

ومشروع «ذا سنترال داون تاون» هو السابع للشركة، ويقع المشروع في منطقة أرجان، ويمتد على مساحة 300000 قدم. ويتألف المشروع من أربعة أبراج تقدم استوديوهات وشققاً، تتراوح بين غرفة واحدة إلى ثلاث غرف نوم، ويضم مستوى بوديوم بمساحة 200,000 قدم مربعة مع أكثر من 25 وسيلة للترفيه، بما في ذلك محاكي الجولف، وحمام سباحة بأمواج صناعية، وملعب كرة السلة، وسينما خارجية، وملعب بادل تنس، ومزرعة عضوية. بالإضافة إلى ذلك هناك مركز تجاري بمساحة 150,000 قدم مربعة أسفل الأبراج المتصلة.

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