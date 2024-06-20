«ستايك» تنضم لمبادرة «ريس للابتكار العقاري» بأراضي دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي انضمام منصة «ستايك» للاستثمار العقاري لمبادرة «ريس للابتكار العقاري»، الهادفة لوضع دبي على الخريطة العالمية في مجال تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي العقاري، وذلك لتعزيز إمكانية الوصول وتملك العقارات للجميع، والمساهمة في توعية المجتمع بأهمية الاستثمار الجماعي في القطاع.

وبالاستفادة من كونها شركة محلية انطلقت من إمارة دبي وبدأت في التوسع نحو العالمية توفر «ستايك» تجربة رقمية شاملة بالكامل، مما يسهم برقمنة إجراءات بيع وشراء العقارات، وبالتالي قيادة عملية التحول الرقمي وإضفاء الطابع الديمقراطي على العقارات على مستوى العالم، مما يجعل الاستثمار العقاري في متناول الجميع.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «انضمام منصة محلية رائدة تُعنى بمجال التمويل والاستثمار في القطاع العقاري لمبادرة ريس المبتكرة تأكيد على حرصنا في أراضي دبي على تقديم بنية تحتية داعمة للابتكارات العقارية، وتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا العقار المحلية في الأسواق العقارية».

وأضاف: «في سعينا الدؤوب نحو تشجيع وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، نتبنى باستمرار التقنيات الرقمية الحديثة إيماناً منا بأن الرقمنة تعتبر اليوم ركيزة أساسية من ركائز نمو القطاع العقاري في دبي، ولطالما ركزت القيادة الرشيدة في رؤيتها على جعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي، وأطلقت لتحقيق ذلك العديد من المبادرات والمشاريع، التي تؤسس لمرحلة جديدة في هذه المسيرة. وبدورنا فإننا ملتزمون بتوفير بيئة حاضنة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جاهزية القطاع واستدامة نموه وتقدمه»، وكانت أراضي دبي أطلقت مبادرة «ريس للابتكار العقاري» دعماً لأجندة دبي الاقتصادية «D33» ومستهدفاتها الطموحة.

وقال رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ستايك»: «نتطلع للتعاون مع أراضي دبي لإحداث ثورة في المعاملات العقارية، ونسعى إلى تعزيز آفاق الاستثمار في العقارات إلى أبعد حدود، وتمكين الجميع من الوصول إليها بكل سهولة، سواء في دبي أو في غيرها من مختلف أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات مبادرة «ريس للابتكار العقاري» الجديدة، مما يعزز الابتكار وسهولة الوصول في سوق العقارات».

وأنشئت منصة «ستايك» في 2021 خلال جائحة «كوفيد 19»، بهدف إحداث تغيير يتلاءم مع تلك المرحلة، عبر عرض أفضل العقارات مع أعلى إمكانات الاستثمار. ومن خلال استخدام تطبيق «ستايك»، يمكن لأي شخص إنشاء ملف عقاري في غضون دقائق، والبدء في تحقيق دخل مدى الحياة لتحقيق أهدافه الطموحة، إذ تتيح المنصة إمكانية الاستثمار في العقارات بحد أدنى 500 درهم فقط. وبموجب الشراكة ستنظم المنصة ورشة عمل للمواطنين بعنوان «استثمر للغد»، في 3 يوليو، لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في إدارة الأموال والاستثمار الذكي.

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