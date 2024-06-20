«اقتصادية الشارقة» تؤكد دعم رواد الأعمال بمختلف القطاعات

المصدر: الشارقة – وام

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ورش عمل بالمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، بهدف تعريف الأعضاء والراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال بالفرص والخدمات والعروض والمميزات والتسهيلات المقدمة لهم.

واستعرضت مؤسسة «رواد» خلال تلك الورش أهم برامجها، والتي تشمل برنامج التمويل، وبرنامج العضوية ومميزاتها، وبرنامج الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والتمويلية للمشاريع الريادية، وبرامج التدريب وحاضنات الأعمال والمشتريات الحكومية.

كما تناولت الورش المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع، التي تمكن رواد الأعمال من إدارة أعمالهم بفاعلية وكفاءة عالية.

وأكد خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بالدائرة حرص الدائرة على تعريف رواد الأعمال في مختلف مدن ومناطق الإمارة ببرامج مؤسسة «رواد»، وعلى تقديم البرامج والورش، التي تدعم ريادة الأعمال تعزيزاً لمفهوم ريادة الأعمال كأحد دعائم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى دور الدائرة وجهود مؤسسة رواد في تمكين رواد الأعمال الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والخبرات، وتعزيز أواصر التعاون بينهم، بما يعزز من مكانة إمارة الشارقة، والتي تعد بوابة للكثير من الأسواق الناشئة.

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