2.94 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ــ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.94 مليار درهم تمت عبر 458 صفقة. وتم تسجيل 249 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم، منها 91 مبايعة لأراضٍ، و130 مبايعة لوحدات سكنية و28 مبايعة لمبان.

وتصدرت نخلة ديرة مبايعات المناطق من حيث القيمة بـ 356 مليون درهم عبر 30 صفقة، تليها منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 205 ملايين درهم نتجت عن 24 صفقة، ثم قناة دبي المائية بـ 89 مليون درهم عبر 6 صفقات، ورابعاً منطقة مدينة هند 4 عبر 23 صفقة بقيمة 59 مليون درهم.

وشهد السوق بيع قطعة أرض تجارية في نخلة ديرة بقيمة 44 مليون درهم، كما شهدت منطقة قناة دبي المائية بيع شقتين على الخارطة ضمن مشروع «Eden House The Canal» حيث بلغت قيمة كل منهما 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.73 مليار درهم تمت عبر 186 معاملة، منها 20 رهناً لأرض، و151 رهناً لوحدات سكنية، و15 رهناً لمبان، وأبرز المعاملات كانت لرهن قطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 1.5 مليار درهم وتم تسجيل 23 هبة بقيمة 74 مليون درهم.

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