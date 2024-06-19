طيران الإمارات.. تُحلق بالعالم "فيديو"

المصدر: البيان

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في 25 أكتوبر 1985 انطلقت قصة طيران الإمارات بطائرتين وبميزانية لم تتعدى 10 ملايين دولار وبمرور السنوات كبرت الشركة وكبر المطا ر ليحققا الريادة العالمية وتواصل دبي طموحها لتكون مطاراً للعالم ووجهته وملتقاه.

طيران الإمارات.. قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً فلم يعد عالم الطيران كما كان قبلها... عايشت تحديات.. وساهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية وربطها مع مئات المدن في قارات العالم، وليصل اليوم إجمالي دخلها خلال عام واحد 137 مليار درهم.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، تحقيق "مجموعة الإمارات" أرباحاً قياسية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار) بنمو %71 مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 10.9 مليارات درهم (3 مليارات دولار).

طيران الإمارات ... تُحلق بالعالم



في 25 أكتوبر 1985 انطلقت قصة طيران #الإمارات بطائرتين وبميزانية لم تتعدى 10 ملايين دولار، بمرور السنوات كبرت الشركة، وكبر المطار، ليحققا الريادة العالمية، وتواصل #دبي طموحها لتكون مطاراً للعالم ووجهته وملتقاه.@emirates #صحيفة_البيان pic.twitter.com/ExdAkoyuIf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 19, 2024

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