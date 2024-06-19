الأسهم المحلية تغلق خضراء وسط تداولات هادئة

المصدر: وام

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أغلقت مؤشرات الأسهم المحلية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، وسط تداولات هادئة بسيولة ناهزت المليار درهم.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 958.6 مليون درهم موزعة بواقع 794.1 مليون درهم في سوق أبوظبي و164.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 229.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 23.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 8969.44 نقطة، فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.11% أو ما يعادل 4.44 نقطة ليغلق عند 3988.22 نقطة.

وتصدر سهم"العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 206.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.59% عند 409.9 درهم، تلاه سهم "ألفا ظبي" بسيولة 81.2 مليون درهم وأقفل عند 12.18 درهم، ثم سهم "بيورهيلث" جاذباً نحو 59.2 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.63% إلى 4.37 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر سهم "إعمار العقارية" الأسهم الأكثر نشاطاً مستقطباً سيولة 38.3 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنحو 0.77% عند 7.81 درهم، تلاه سهم "دبي الإسلامي" بسيولة 21.5 مليون درهم وأقفل عند 5.61 درهم بارتفاع 0.36%، ثم سهم "إعمار للتطوير" جاذباً نحو 13.7 مليون درهم وارتفع بنسبة 1.07% إلى 7.5 درهم.

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