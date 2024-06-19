سوق أبوظبي يدرج سندات حكومة الإمارة بقيمة 5 مليارات دولار اعتبارا من 21 يونيو

المصدر: وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن إدراج السندات الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار.

وقال السوق، في تعميم اليوم، إن الإدراج سيكون من ثلاث شرائح، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري.

وبحسب قائمة أحكام التسعير، ستكون الشريحة الأولى لسندات بقيمة 1.75 مليار دولار بقائدة ثابته 4.875% تستحق عام 2029، بينما ستكون الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة ثابته 5% تستحق عام 2034، والشريحة الثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار بفائدة ثابته 5.5% تستحق عام 2054.

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