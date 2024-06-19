«أديتم» تطلق 4 صناديق استثمارية في الإمارات بالتعاون مع «ستاندرد تشارترد»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أديتم لإدارة الاستثمارات المحدودة، عن إطلاق أربعة صناديق استثمارية عامة تعمل كوحدات استثمارية ضمن هيكل الصندوق الاستثماري الشامل لشركة أديتم في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا الإطلاق بدعم من ستاندرد تشارترد الذي يعمل كمدير للصندوق الاستثماري وأمين لحفظ الأصول. ويمثل هذا الإطلاق إنجازاً بارزاً كونه أول هيكل لصندوق استثماري متاح للمستثمرين في الإمارات في ظل اللوائح التنظيمية الجديدة لصناديق الاستثمار العامة في الدولة.

وأكّد سكوت ديكينسون، المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي لخدمات التمويل والأوراق المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، على أهمية هذه الشراكة: «إن دعمنا لشركة «أديتم» في إطلاق هذا الهيكل الرائد للصناديق الاستثمارية يؤكد التزام ستاندرد تشارترد بتزويد مديري الاستثمار بحلول مالية شاملة لإدارة الصناديق وحفظ الأصول. كما يعزز هذا التعاون رؤية حكومة دولة الإمارات للارتقاء بمكانة الدولة كمركز عالمي لإدارة الأصول. وبفضل خبرتنا الواسعة وتراخيصنا الشاملة، سواءً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو مركز دبي المالي العالمي لكل من الصناديق التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تمكّنا من تلبية احتياجات مديري الاستثمار في الحصول على مزود شامل لحلول مالية عالمية المستوى».

ومن جانبه، أوضح ديفيد مارشال، مدير التنفيذي أول، في شركة أديتم: «أحرز هيكل الصندوق تقدماً كبيراً في قطاع إدارة الأصول في الإمارات ؛ فمن خلال توفير هذا الهيكل القوي والمرن، أصبح بإمكان المستثمرين في الإمارات الوصول إلى فرص استثمارية أكثر تنوعاً عبر منصة استثمارية واحدة. ولقد كان للشراكة مع ستاندرد تشارترد دور محوري في تحقيق هذه الرؤية».

وبالإضافة إلى استيعاب الصناديق الاستثمارية الخاصة بشركة أديتم، يوفر الهيكل حلاً فعالاً للصناديق المحلية المُدارة من قبل مديري الاستثمارات الدوليين لتقديمها للمستثمرين في الإمارات. وحتى الآن، نجحت أديتم في تسجيل عشرة صناديق ضمن هذا الهيكل المُبتكر، حيث تلقت أربعة صناديق منها تمويلاً أولياً في شهر مايو، بينما يوجد حالياً صندوق إضافي في مرحلة التأسيس. وفي إطار سعيها المستمر للابتكار، تعتزم الشركة طرح استراتيجية استثمار عالمية في الدخل الثابت وصندوق استثمار متعدد الأصول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الأسابيع القادمة.

إن إطلاق شركة Aditum Global Access ICC Plc يعكس التزام الشركة بالابتكار والقدرة على التكيف في بيئة تنظيمية متغيرة، ما يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع إدارة الأصول.

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