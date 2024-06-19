210 % قفزة صادرات الإمارات من الذهب والفضة إلى الهند إلى 10.7 مليارات دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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قفزت صادرات الإمارات من الذهب والفضة إلى الهند 210% إلى 10.7 مليارات دولار 2023 - 2024 وفقاً للأرقام التي جمعتها مؤسسة البحوث التجارية العالمية «GTRI».

وأوضحت المؤسسة في تقرير أن القيود التي فرضتها المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية على واردات مجوهرات الذهب من جميع الدول، باستثناء الإمارات، ساهمت أيضاً في زيادة وارداتها من الإمارات، لافتةً إلى أن تسهيل الهند لواردات الذهب والفضة عبر السماح للشركات الخاصة بالاستيراد من الإمارات عبر بورصة الهند الدولية للسبائك (IIBX) في مركز دبي للسلع العالمية (جيفت سيتي) عزز تدفق الذهب والفضة من الإمارات. وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وافقت الهند على استيراد 200 طن من الذهب سنوياً من الإمارات، مع إعفاء تعريفة بنسبة 1%، ما يقلل الرسوم إلى 14% مقارنة بالتعريفة المفروضة على جميع الدول حيث يمثل الاختلاف 71000 روبية هندية (3125.75 درهماً) لكل كيلوغرام من الذهب.

وأشارت «GTRI»، إلى قفزة صادرات الإمارات من الذهب إلى الهند 147.6٪، من 3 مليارات دولار في السنة المالية 2023 إلى 7.6 مليارات دولار العام 2024 كما ارتفعت واردات الهند من المجوهرات 187.6% إلى 3.3 مليارات دولار في السنة المالية 2024، بينما ارتفعت الواردات من الإمارات 290% إلى 1.35 مليار دولار في السنة المالية 2024.

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