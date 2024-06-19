بيركشاير هاثاواي: عقارات دبي فائقة الفخامة تزداد جاذبية

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكدت شركة «بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز» العالمية أن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي تزداد جاذبية، حيث شهدت مؤخراً طلباً متزايداً من قبل شرائح ومستثمرين جدد، مؤكدة أن القطاع أكثر استقراراً نسبياً من سوق العقارات الأوسع، نظراً إلى أن المستثمرين لا يتأثرون بالتقلبات السائدة في السوق.

وقال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي هوم سيرفيسيز لـ«البيان»، إن السوق العقارية في دبي لطالما شهدت ازدهاراً ونمواً كبيرين بفضل عوامل عدة أبرزها البنية التحتية المتطورة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية التي تشجع المستثمرين على الإقامة والعيش لفترة طويلة في البلاد.

وأضاف شيريدان: «على مدار السنوات الماضية، شهدت العقارات الفخمة طلباً مرتفعاً، إلا أن السوق تشهد مؤخراً طلباً متزايداً من قبل شرائح ومستثمرين جدد يبحثون عن مستوى عالٍ من الفخامة المجسدة في جميع أرجاء المنزل ولكن غير المبالغ فيها، وتحديداً العقارات الراقية والأنيقة المصممة حسب الطلب والتي تعكس تطلعاتهم».

ديناميكية السوق

وأوضح شيريدان أن ارتفاع الطلب على العقارات الفخمة في دبي يعزى إلى سمعة المدينة كمركز عالمي للأعمال مدعوم ببنية تحتية حديثة عالمية المستوى وتتمتع دبي باستقرار مالي واقتصادي وبوجود قطاع عقاري قوي، حيث تجتذب السياسات التي تنتهجها أصحاب الثروات العالية الذين يتطلعون إلى الاستفادة من هذه العوامل مجتمعة، مما يرفع أسعار العقارات.

وفي العام 2022، شهدت الإمارات أعلى تدفق لأصحاب الثروات في جميع أنحاء العالم، حيث انتقل إليها أكثر من 5,200 شخص، وبحلول نهاية 2023، تشير التقديرات أن 4,500 آخرون انتقلوا إليها.

ويبحث هؤلاء الأثرياء عن العقارات التي تلبي تطلعاتهم بدلاً من تلك التي تؤمن لهم عائدات مالية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقارات فائقة الفخامة. ويعطي هؤلاء مسألة السلامة والأمن أهمية قصوى مما يعزز عملية الاستثمار في قطاع العقارات الفخمة، وخصوصاً أن دبي احتلت المرتبة السابعة على قائمة أكثر المدن أماناً في العالم لعام 2023.

تلبية الطلب

وأكد شيريدان أن المطورين الرئيسين يتطلعون إلى الاستفادة من الارتفاع الكبير في الطلب على هذه العقارات الفخمة في السوق، حيث يعمدون إلى بناء مثل هذه المشاريع الباهظة التي تباع بأسعار ممتازة، ويحققون منها أرباحاً مرتفعة أعلى مقارنة بالمشاريع العادية، ويعد قطاع العقارات فائقة الفخامة أكثر استقراراً نسبياً من سوق العقارات الأوسع، نظراً إلى أن المستثمرين لا يتأثرون بالتقلبات السائدة في السوق وبالتالي الطلب عليها مستمر، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في تطوير مثل هذه العقارات يضع المطورين في الطليعة ويجذب عملاء رفيعي مستوى مما يمنحهم فرصة للتميز في السوق وتنويع محفظتهم الاستثمارية وتقليص اعتمادهم على المشاريع التقليدية.

وأشار إلى أن سوق العقارات الفاخرة في دبي لا يقتصر على توفير الخصوصية فحسب، بل على قيادة مستوى جديد من أسلوب العيش، ولا سيما أن دبي باتت وجهة تستقطب المواهب والاستثمارات العالمية وأصحاب الابتكارات، مما يضع المدينة كوجهة رائدة عالمياً في هذا المجال.

سر الفخامة

وذكر شيريدان أن مسألة الخصوصية تعتبر جزءاً من الرفاهية ومسألة بالغة الأهمية في دبي، حيث يفضل المستثمرون شراء القصور والفلل الحصرية بدلاً من المنازل الفخمة من أجل تجاوز عالم الرفاهية التقليدية، وتعطي هذه المساكن المصممة وفقاً لأذواق المستثمرين الأولوية للتصميم الراقي والمواد المتميزة والخصوصية والحرفية الدقيقة، بحيث تتجاوز المسألة عملية البذخ ليصبح المنزل انعكاساً لشخصية المشتري ويوفر له تجربة وأسلوب حياة لا مثيل له، وتعطي هذه العقارات الحصرية الأولوية لراحة ورفاهية قاطنيها، ولا سيما أنها موجودة في مجمعات سكنية توفر الأمن والأمان، أو على جزر أو مجمعات خاصة تسمح للمقيمين فيها بالابتعاد عن صخب المدينة، والوصول والمغادرة إلى منزلهم بسهولة.

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