وضع حجر الأساس لمشروع «ستارلايت بارك» في «ميدان» بدبي

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت شركة «أمواج» للتطوير العقاري مؤخراً، بوضع حجر الأساس لمجمع «ستارلايت بارك» السكني في المنطقة 11 في «ميدان» بدبي.

والمشروع يتألف من 4 مبانٍ سكنية للتملك الحر، ويحتوي المشروع كاملاً على 172 شقة، ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2026. وقال عماد صالح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمواج للتطوير العقاري: «نحن متحمسون لبدء العمل في الموقع بعد أشهر قليلة من إطلاق هذا المشروع السكني.

وتمضي شركة «أمواج» قدماً نحو تطوير أكثر من 1.5 مليون قدم مربعة في مشاريع سكنية جديدة بحلول العام 2025، وأكثر من مليوني قدم مربعة قيد الإنشاء بحلول العام 2026.

ويعد «ستارلايت بارك» أول مشروع تطوير يتم إطلاقه في العام الجاري، ومن المقرر إطلاق المزيد من المشاريع خلال 2024».

ويضم كل مبنى حديقة خارجية مشتركة، مسبحاً على السطح، قاعة للياقة البدنية، سينما على السطح، مناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، قاعات اليوغا والملاكمة وكرة المضرب، ومحطات شحن للمركبات الكهربائية.

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