تحالف بقيادة بروكفيلد يستثمر في جيمس للتعليم بالشراكة مع «فاركي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن تحالف تقوده شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة، والذي يضم شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وشركة ماراثون لإدارة الأصول، و«صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني» (SOFAZ)، عن توقيع اتفاقية ملزمة، تخضع لشروط إتمام معينة، مع مجموعة فاركي للاستثمار في مجموعة جيمس للتعليم المنضوية تحت مظلتها.

ومن المتوقع إنجاز هذه الصفقة خلال الربع الثالث في 2024. بدأت جيمس للتعليم مسيرتها في عام 1959 بمدرسة واحدة أسستها عائلة من المعلمين عند وصولهم إلى دبي، وقد تطورت أعمالها لتصبح اليوم أكبر مزود لخدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر على مستوى العالم، وتقدم مناهج دراسية دولية متنوعة بالإضافة إلى خدمات أخرى تشمل النقل المدرسي.

حصلت «جيمس للتعليم» على التزامات تمويلية من تحالف بنوك إماراتية لتمويل هذه الصفقة، بما في ذلك تمويل لسداد السندات الحالية للشركة. وفي إطار هذه الصفقة، سيتخارج المساهمون الحاليون أصحاب حصص الأقلية، بما في ذلك «خزانة ناشيونال بيرهاد».

وستبيع الصناديق التي تديرها شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز» جزءاً كبيراً من حصصها في الشركة.

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