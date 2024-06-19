«17 كابيتال» لإدارة الأصول تتوسع عالمياً بمكتب جديد في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إدارة الائتمان الخاص الرائدة، المتخصصة في تمويل القيمة الصافية للأصول «17 كابيتال»، خططها لتعزيز تواجدها العالمي بمكتب جديد في دبي، وتعزيز فريق الاستثمارات في أمريكا الشمالية.

وتوسّعت شركة «17 كابيتال» ومقرها لندن، في أعمالها في منطقة الخليج العربي بافتتاح مكتب جديد في دبي سيقوده بيير غارنييه، وهو مدير تنفيذي كبير بالشركة يملك خبرة 15 عاماً في مجال الأصول الخاصة حيث عمل سابقاً في كل من لازارد وبانثيون وأرديان قبل انضمامه إلى «17 كابيتال» عام 2018، حيث تخطط الشركة لتعزيز فريقها في الخليج على المدى المتوسط.

وتقدر الشركة وجود حوالي 5 مليارات دولار من رأس المال المتاح في الخليج يمكن استثمارها بشكل محتمل في صناديق تركز على تمويل القيمة الصافية للأصول.

وقال أوغستين دومهيل، الشريك الإداري في «17 كابيتال»: «يمثل هذا التوسع المرحلة التالية من التطوير بالنسبة لشركة «17 كابيتال»، بصفتها رائدة السوق في مجال الائتمان الخاص وفئة أصول تمويل القيمة الصافية للأصول؛ إذ يعتبر الخليج مركزاً مالياً عالمياً مهماً ونؤمن بأن فرص تمويل القيمة الصافية للأصول تنمو فيه بسرعة».

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