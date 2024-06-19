الإمارات تعزز دور الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مركز «انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن توظيف دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يأتي ضمن توجهات الدولة الراسخة لتعزيز الكفاءة والاستدامة والسلامة وزيادة الإنتاجية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام.

وقال المركز في ورقة بحثية حديثة له إن تبني دولة الإمارات تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة يواكب التطورات والمعايير العالمية ويضع الدولة في صدارة الدول التي تستخدم تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة استشرافاً للمستقبل في جميع القطاعات الحيوية.

وأوضح أن دولة الإمارات تواصل جهودها وتعاونها الدولي لاستدامة وتطور قطاع الطاقة وهو ما أكدته خلال قمة مجموعة السبع في إيطاليا بشأن الذكاء الاصطناعي والطاقة، كما تعمل الدولة على توقيع مزيد من الشراكات العالمية وتتبنى أحدث التقنيات لتطوير القطاع.

وكانت وزارة الطاقة والبنية التحتية قد أطلقت في وقت سابق ورقتين علميتين بحثيتين بالتعاون مع جامعة هريوت وات – بريطانيا، الأولى تتمحور حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للاستجابة لجانب الطلب على الطاقة، لا سيما المتجددة، فيما تعنى الثانية بتأثير التغيرات المناخية على إدارة الطلب.

ووقعت دائرة الطاقة في أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء الصينية، بشأن تعزيز التحول في مجال الطاقة وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وأعلنت شركة «إيه آي كيو» المشروع المشترك بين «أدنوك» ومجموعة «42» التي تمتلك محفظة متنامية من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن اتفاقيات عدة مع شركات عالمية في مجال الطاقة، لإيجاد الحلول ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع مع شركة وهاليبيرتون وشركة هانيويل، لاستخدام تقنياتها في عمليات التنقيب والإنتاج في أدنوك.

وطورت «إيه آي كيو» أكثر من 20 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي وسجلت 16 براءة اختراع، ما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز القيمة على امتداد عمليات «أدنوك».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز