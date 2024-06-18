محمد بن راشد: الإمارات ضمن الـ 10 الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً للتنافسية العالمية 2024

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات جاءت ضمن الـ 10 الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً للتنافسية العالمية 2024

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً .. وجاءت ضمن العشرة الأوائل دولياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024 ".

وأضاف سموه: "شكرنا وتقديرنا لجميع فرق العمل في كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية والتنموية الذين يعملون بروح واحدة . . لتحقيق هدف واحد هو رفعة وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة . . وقادمنا أفضل بإذن الله".

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