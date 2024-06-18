ثاني أكبر بنوك الهند يفتتح مكتباً في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتح بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI)، ثاني أكبر بنك في الهند، مكتباً تمثيلياً له في دبي. ويهدف افتتاح فرع البنك في دبي، لتعزيز الوجود الدولي له بشكل أكبر، حيث افتتح أخيراً أيضاً فرعاً مصرفياً خارجياً في سنغافورة.

ويمتلك البنك مكاتب تمثيلية في نيويورك ولندن، بالإضافة إلى خطط للتوسع عبر إنشاء فرع تابع له في تورنتو بكندا ومكتب تمثيلي في شنغهاي بالصين.

وأشرف على الافتتاح الرسمي، المدير العام والرئيس التنفيذي للبنك كومار في كاماث، والمديرة الإدارية لاليتا جوبتي.

وقال كاماث: «البنك يتوقع تضاعف عدد الحسابات في الإمارات، وتطوير أعمال تجارية أخرى وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات في الإمارات والهند بالشراكة مع البنوك التي يتعاون معها في جميع أنحاء العالم».

من جهتها، قالت لاليتا جوبتي: «سيوفر المكتب التمثيلي في دبي روابط للشركات في كل من البلدين المضيف والمنشأ والتي لديها علاقات تجارية في المنطقة، كما سيعمل على زيادة مشاركة البنك في المعاملات التجارية الهندية مع أسواق الإمارات والخليج»، مشددة على أن البنك سيدرس إمكانية فتح فرع كامل عندما تسمح الظروف التنظيمية بذلك.

ويتمتع البنك بعلاقة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني، ويأمل في تسويق سلسلة من المنتجات المالية المشتركة مع البنك الإماراتي الرائد، كما يتمتع بعلاقة طويلة الأمد لتمويل التجارة مع بنوك دبي.

ويبلغ إجمالي أصول البنك 21 مليار دولار. ويخدم البنك قاعدة عملاء تضم نحو 6 ملايين عميل مع شبكة تشتمل على نحو 450 فرعاً ومكتباً فرعياً، ونحو 1700 جهاز صراف آلي ومراكز اتصال وخدمات عبر الإنترنت.

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