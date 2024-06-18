أوقات حافلة بالمرح وفعاليات ترفيهية متنوعة بدبي في عيد الأضحى

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدم دبي كعادتها أوقاتاً حافلة بالمرح وأنشطة ترفيهية متنوعة وفعاليات حصرية للمقيمين والزوار طوال عطلة عيد الأضحى المبارك وحتى 21 من يونيو، في العديد من الوجهات البارزة ومن بينها حديقة وايلد وادي المائية، وذا جرين بلانيت دبي، وروكسي سينما، وكوكا كولا أرينا.

صيف منعش

تدعو حديقة وايلد وادي المائية العائلات والضيوف خلال عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بفعالية «صيف منعش» التي تقدم تجارب ترفيهية مميزة مناسبة لجميع الأعمار حتى اليوم.

وتتاح للضيوف أوقات حافلة بالمتعة والمناظر والإطلالات البديعة على برج العرب خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تجارب استثنائية تشمل حفلات موسيقى الدي جي الحية بجانب مسبح الأمواج. ومع إتاحة الحديقة لأكثر من 30 لعبة وزلاقة مائية للزوار وفرص لالتقاط الصور التذكارية، يحظى ضيوف الوجهة إلى جانب ذلك، بتشكيلة من المأكولات والمشروبات المتنوعة، وفرصة المشاركة في جلسات الجيم المائي المتاحة خلال العيد إضافة إلى أيام السبت من الساعة 12:00 مساءً حتى 4:00 مساءً لجميع الأعمار.

ويمكن للمقيمين الحصول على خصم حصري 30% على تذاكر الدخول اليومية عند حجزهم عبر الموقع الالكتروني، والاستفادة أيضاً من عرض «كل ما يمكنك أكله» مقابل 75 درهماً للبالغين و60 درهماً للأطفال.

استكشاف أسرار

سترحب «ذا جرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عيد الأضحى وحتى 20 يونيو 2024، لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم. وسيكون الضيوف على موعد مع عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية يومياً، واستكشاف العديد من أنشطة الفنون والحرف اليدوية المستدامة. كما ستتاح للمغامرين الصغار فرصة الانضمام إلى فريق خبراء ذا جرين بلانيت دبي لحضور «حكايات الطبيعة» التي ستقدم خلالها معلومات تعريفية عن الطبيعة.

ولمحبي المغامرات الحصرية خلف الكواليس، تتيح ذا جرين بلانيت دبي للبالغين والأطفال ممن يبلغون 8 سنوات فأكثر، تجربة حارس الحديقة خلال اليوم مقابل 410 دراهم، حيث سيحظى الضيوف الصغار خلالها بخبرة عملية في كيفية رعاية الحيوانات ومساعدة الخبراء البيولوجيين في إعداد المرابي المخصصة للحيوانات ورعاية الأنواع المهددة بالانقراض وإعداد وجبات الحيوانات.

وهناك تجربة «التخييم في الغابة المطيرة» وقضاء ليلة في قلب ذا جرين بلانيت دبي والتي تتيح للعائلات وعشاق الطبيعة باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تشمل لقاء الحيوانات ومغامرة الغابة المطيرة وجولات ما خلف الكواليس. ويستمتع المغامرون خلال هذه التجربة ببوفيه العشاء المعد خصيصاً لهذه المغامرة، والقيام بجولات ليلية ومشاهدة مجموعة من الأفلام الوثائقية والاجتماع حول موقد المخيم للاستماع إلى قصص مثيرة حول الطبيعة وأسرارها.

كما سيحظى الضيوف في صباح اليوم التالي بوجبة إفطار شهية، ومن ثم المشاركة في تجربة إطعام الحيوانات، إلى جانب جولة خلف كواليس القبة البيولوجية الفريدة من نوعها بصحبة الخبراء البيولوجيين في ذا جرين بلانيت دبي. ويمكن حجز الخيمة العادية التي تتسع لشخصين مقابل 850 درهماً، أو اختيار الخيمة الكبيرة التي يمكنها استيعاب 4 أشخاص مقابل 1650 درهماً، وتستمر التجربة أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع و تستمر حتى 5 أكتوبر.

روكسي سينما

وتقدم روكسي سينما خلال عيد الأضحى خلال الفترة حتى 21 يونيو، مجموعة من الأفلام الجديدة الأكثر ترقباً، حيث سيكون عشاق السينما على موعد مع أفلامهم المفضلة التي تشمل فيلم «إنسايد آوت Inside Out 2»، أو الاستمتاع بآخر أفلام الحركة«باد بويز 4»، أو قضاء أوقات من التشويق مع الفيلم العربي «ولاد رزق 3»، إلى جانب الفيلم الهندي «تشاندو تشامبيون».

ولمزيد من المتعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، سيتمكن الضيوف بعد مشاهدة أفلامهم المفضلة من الحصول على فشار إضافي مجاناً عند انتهائهم من مشاهدة الفيلم، وذلك في طريقهم للخروج من السينما، فيما سيكون عشاق الرياضة مدعوين لمشاهدة فعاليات بطولة الأمم الأوروبية 2024، وبطولة ICC للكريكت على الهواء مباشرة لتشجيع فرقهم في جميع صالات عرض روكسي سينما بدبي.

ويمكن الاستمتاع بالوجبات الخفيفة مقابل أسعار تبدأ من 40 درهماً للشخص في صالات عرض روكسي سينما في دبي هيلز مول، وسيتي ووك، وذا بيتش جيه بي آر، والخوانيج وبكس بارك بفئاتها الفضية والذهبية والبلاتينية، إلى جانب فئة روكسي إكستريم.

كوكا كولا أرينا

وتعد كوكا كولا أرينا أول وأكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء في منطقة الشرق الأوسط، حيث تستعد لاحتضان العديد من الحفلات خلال عيد الأضحى المبارك، من بينها الحفلة الغنائية التي سيحييها النجم المصري الشهير عمرو دياب، والذي يمتاز بإبداعاته وروعة فنونه الموسيقية وحضوره الطاغي على المسرح، حيث سيلهب عمرو دياب حماس جمهوره غداً من الساعة 7:30 مساءً، وتبدأ أسعار التذاكر من 195 درهماً للشخص.

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