3 طروحات أولية جديدة تضيف 21.3 مليار درهم لرسملة أسهم الإمارات في 2024

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، رسملة سوقية جديدة ناهزت 21.3 مليار درهم، بفضل 3 طروحات أولية جديدة شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري، بما يتماشى مع خطط الأسواق لمضاعفة قيمتها السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

وأسهمت الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاءت "ألف للتعليم القابضة" في الصدارة مع بلوغ قيمتها السوقية عند الإدراج نحو 9.45 مليار درهم كأول طرح عام أولي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2024.

وبدأ تداول أسهم "ألف للتعليم" عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 في المائة من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد، ولقي الطرح العام طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8 في المائة إلى 10 في المائة.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "باركن" المشغّل الحصري لمواقف السيارات العامة المدفوعة في دبي، إلى 6.3 مليار درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال مارس الماضي كأول إدراج في السوق لعام 2024، بما يتماشى مع مبادرات دبي الاستراتيجية لتطوير أسواق المال والتي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2021.

وحظي إدراج شركة "باركن" على اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، مع تخطى إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهم باركن بحوالي 259 مليار درهم، وتجاوز قيمة طلبات الاكتتاب لما يقارب 165 مرة.

ويؤكد هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في استراتيجية النموّ لدى “باركن”، وكونها فرصة استثمارية قوية، في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني لإمارة دبي.

ووصلت القيمة السوقية لشركة "سبينس 1961 هولدينج" إلى 5.5 مليار درهم عند إدراجها في سوق دبي المالي خلال شهر مايو الماضي، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالا واسعا من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.

وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

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