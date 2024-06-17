الهند والصين وبريطانيا في صدارة مشتري عقارات إعمار

المصدر: (دبي - بلومبرغ)

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شهدت شركة إعمار العقارية، إقبال العملاء من الصين وبريطانيا، مع بقاء الهند في صدارة المشترين منذ ديسمبر الماضي، وتراجع روسيا إلى أسفل القائمة. وفي مارس الماضي، جاءت روسيا في المركز الأول، وتلتها الهند والعملاء المحليون ثم الصينيون.

وأدى تباطؤ المشتريات من قبل المشترين الأوروبيين والروس، إلى قيام إعمار وداماك بالبحث عن مستثمرين جدد. وتقدم دبي عوائد إيجارية جذابة ما يجعل السوق جذاباً للمشترين.

وتعافت المبيعات للعملاء الصينيين إلى معدل ما قبل الجائحة البالغ نحو 3 مليارات درهم العام الماضي، وفق تقديرات بلومبرغ. وكان تدفق الاستثمارات الهندية ثابتاً ومدعوماً بانتقال الشركات إلى الإمارات، حيث تم ترخيص 15481 شركة هندية جديدة العام الماضي، وفقاً لبيانات غرفة دبي، وهناك اتجاه مماثل للشركات الباكستانية والصينية العاملة في الإمارات.

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