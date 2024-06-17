سفير الأردن يبحث التعاون مع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي

المصدر: أبوظبي – البيان

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استقبل نصار إبراهيم الحباشنة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الإمارات، وفد مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله الهدابي رئيسة المجلس في مقر السفارة بإمارة أبوظبي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية وتبادل الأحاديث والآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستمع سفير المملكة الأردنية الهاشمية إلى شرح عن دور مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي وإنجازاته في الفترة القصيرة الماضية، وخطط المجلس المستقبلية، كما استمع إلى شرح من أعضاء مجلس الإدارة عن أهداف المجلس وكيفية خلق فرص التعاون والاستثمار المشترك بين أعضاء المجلس وتنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الجانبين عبر التعاون مع سيدات الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقديم الدعم والمساعدة وتبادل المعرفة والخبرات التي من شأنها تحسين فرص الاستثمار في ظل التوجهات الوطنية في الإمارات والأردن لدعم دور المرأة في القطاعات الاقتصادية.

وقدم وفد مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي التهنئة إلى نصار الحباشنة بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، واليوبيل الفضّي للملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وتمنيات المجلس دوام التقدم والازدهار والأمن والأمان لدولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأكد نصار الحباشنة استعداد سفارة الأردن في دولة الإمارات لتقديم الدعم والتعاون لمجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي في جميع مبادرته المقبلة. وأعرب الحباشنة عن سعادته بما حققه المجلس في فترة قصيرة من تأسيسه.

وأكدت أمل الهدابي رئيسة مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي أن الزيارة تأتي في إطار خطة المجلس للتعريف بنشاطه، وتعزيز علاقات المجلس بمختلف المؤسسات والهيئات داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى ضرورة دعم عضوات المجلس للانطلاق وتعزيز مشروعاتهن في المجالات التجارية والاستثمارية وفي مختلف القطاعات.

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