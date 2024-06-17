بلدية الحمرية تعايد الأهالي والزوّار والأسر بالورود والحلويات

المصدر: الشارقة - البيان

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وزعت بلدية منطقة الحمرية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز روح المحبة والتآخي في المجتمع، باقات الورود والحلويات على الأهالي والأسر والأطفال، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقامت كوادر بلدية الحمرية، التي تناوبت على استقبال الأهالي بالترحيب بهم ومعاديتهم بعد أداء صلاة العيد في مصلى العيد بالحمرية، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور نفوس الأهالي والأطفال المرافقين لهم في المصلى.

ووسط توافد كبير إلى المنطقة في عطلة عيد الأضحى المبارك؛ استقبلت كوادر بلدية الحمرية الأهالي والزوار والترحيب بهم باللغات كافة، وقدمت لهم الهدايا والورود والحلويات، وتمنت لهم قضاء أوقات سعيدة على الشاطئ والحديقة الشاطئية والحدائق العامة في المنطقة.

وتأتي هذه المشاركة من بلدية الحمرية، جزءاً من مسؤوليتها في تنمية الروابط الاجتماعية والحرص على معايدة الأسر، وخلق جو من السعادة والتفاؤل والفرحة بين الأفراد، وتعزيز الانتماء للوطن، وتنمية الغايات نحو مجتمع مترابط ومتراص.

وأشاد زوّار وأهالي منطقة الحمرية بهذه المبادرة، وأكدوا أنها شكّلت لمسة إيجابية تبرز روح التضامن والترابط الاجتماعي.

وحرصت بلدية الحمرية، على استنفار جهودها كافة لخدمة الزوار، وإبراز واجهة الحمرية منطقة ترفيهية وبيئة سياحية جاذبة للجميع، ووفقاً لأرقى المعايير العالمية المعمول بها، وتأهيل مرافقها لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن.

وهنأ مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، قيادة وشعب الإمارات، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وأفاد بأن كوادر البلدية كافة بذلت أقصى جهودها لتوفير أجواء الراحة والمتعة لزوّار المنطقة، وقضاء وقت ممتع على شاطئ الحمرية.

وأوضح الشامسي، أن بلدية الحمرية أعدت خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتمكينهم من الاستمتاع بأجواء المنطقة التي تعد متنفساً مهماً للعوائل في العيد.

وواصلت بلدية الحمرية حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من مدى التزامها المعايير والضوابط الصحية والبيئية والسلامة العامة.

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