دبي تنبض بالحياة في احتفالات عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت احتفالات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لتقدم لسكان المدينة وزوارها تجارب رائعة وذكريات لا تنسى.

وتنبض أجواء دبي بالحياة من 16 وحتى 23 يونيو، مع الألعاب النارية، والفعاليات الترفيهية الحية، والعروض الترويجية الحصرية من المتاجر ومراكز التسوق، والسحوبات والجوائز المميزة وباقات الإقامة في الفنادق، وتجارب فريدة من نوعها لزيارة أشهر المعالم ومناطق الجذب السياحي.

وسوف يتم إضاءة أكثر من 15 موقعاً مختلفاً بزينة العيد في مختلف أنحاء المدينة.

وتتألق سماء ريفرلاند دبي بعروض الألعاب النارية التي تقام يومي 16 و17 يونيو في تمام الساعة 9:15 مساءً. كما يمكن لزوار المتنزه الترفيهي أيضاً الاستمتاع بمشاهدة عروض الليزر الرائعة التي تقام كل ليلة من عطلة عيد الأضحى في تمام الساعة 7:30 و8:20 و9:30 مساءً.

مناطق سياحية

وتدعو أفضل المعالم ومناطق الجذب السياحي سكان المدينة وزوارها لقضاء عطلة مليئة بالمرح مع العديد من العروض الترويجية المتميزة، وعروض الدخول المجاني للأطفال. ويشمل ذلك دبي باركس آند ريزورتس، ودبي دولفيناريوم، وفندق برج العرب، وذا فيو آت ذا بالم، وسينما روكسي، وعالم آية، ومدينة الأطفال، وذا جرين بلانيت دبي، وبرواز دبي، وحديقة وايلد وادي المائية.

ويمكن للعائلات ترقب ظهور شخصية مدهش يومياً في دبي فستيفال سيتي، وسيتي سنتر مردف، ودبي باركس آند ريزورتس، وسيتي سنتر معيصم، وذا أوتلت فيليدج، ومول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وماي سيتي سنتر البرشاء، وفستيفال سيتي بلازا، وابن بطوطة مول، والسيف، وسيركل مول. وسيستمتع الأطفال أيضاً بزيارة عالم مدهش في القاعات 2 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

مراكز التسوق

وترحب مراكز التسوق في المدينة بالزوار للاستمتاع بفعاليات الترفيه العائلي في عيد الأضحى بما في ذلك تجربة مشاهدة ولقاء شخصيات عرض نيكلوديون روكس المسرحي الذي يقام من 16 إلى 23 يونيو في سيتي سنتر مردف. كما يستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض تخيل المذهل يومياً في تمام الساعة 7 مساءً، ويمكن للعائلات الاستمتاع بعروض سيرك بلوما حتى يوم 20 يونيو.

ويدعو ميركاتو العائلات والأصدقاء لمشاهدة العروض اليومية الجذابة مثل سيرك العجائب وعرض الكوميديا السحرية وعرض الفقاعات الخيالية والرسم على الوجه وورش العمل الفنية والحرفية وألعاب العيد التفاعلية ومنطقة عمل البالونات للأطفال والعروض المتجولة.

وبالإضافة إلى الأنشطة الممتعة والمرحة للعائلات، يمكن للمتسوقين أيضاً العثور على مجموعة رائعة من العروض الخاصة التي تقدمها العديد من المتاجر داخل مراكز التسوق في جميع أنحاء دبي.

ويمكن لمستخدمي تطبيق سكاي واردز إيفريداي Skywards Everyday ربح أميال إضافية بنسبة 50 بالمئة عند إنفاق 2500 درهم أو أكثر لدى متاجر التجزئة المشاركة في العروض حتى 30 يونيو.

وتنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحبها السنوي لعيد الأضحى، مع جوائز نقدية إجمالية بقيمة 200000 درهم.

وسيحصل من قاموا بشراء بطاقة تسوق مدهش على فرصة الفوز بمبلغ 300000 درهم نقداً في السحب على جائزة العيد الكبرى، بينما تنظم مجموعة دبي للمجوهرات سحبها السنوي، والذي سيحصل من خلاله 20 متسوقاً من سعداء الحظ ممن أنفقوا 1000 درهم أو أكثر خلال عطلة العيد، على قسائم بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

فنادق

ويمكن للعائلات التي تتطلع إلى الابتعاد عن صخب المدينة الاستفادة من باقات الإقامة الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى، والتي يقدمها العديد من الفنادق بما في ذلك فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، أوتوغراف كوليكشن، وريكسوس بريميوم دبي، فندق ليغولاند، وذا اتش، ودوست ثاني، وريكسوس بريميوم، وبيتش ووك بوتيك دبي، وميليا ديزرت بالم، وبيتش ووك، وميلينيوم بلازا داون تاون، وجراند ميلينيوم دبي، وكونراد دبي، وفندق جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام، وخالدية بالاس دبي من مروج جلوريا، وفندق ليمون تري، وفندق آسيانا جراند دبي، وذا إتش وغيرها الكثير من الفنادق في مختلف أنحاء المدينة، بما يتناسب مع مختلف الأذواق والميزانيات.

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