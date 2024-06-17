خصومات العيد تصل إلى 60 % والحملات الترويجية تجذب آلاف المتسوقين

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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تشهد مراكز التسوق والمولات والمحلات التجارية وأسواق التجزئة إقبالاً كبيراً من المتسوقين في مختلف إمارات الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وأطلقت المراكز التجارية عروض العيد التسويقية حيث بلغت نسبة الخصومات 60%، بالإضافة إلى الحملات الترويجية بهدف جذب آلاف المتسوقين وتتضمن العديد من البرامج الترفيهية المتنوعة، مع إطلاق خصومات متنوعة على السلع والمنتجات، وسط توقعات بزيادة أعداد المتسوقين بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

موسم العطلات

أكد الدكتور سهيل البستكي الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، أن الأسواق ومنافذ البيع ومراكز التسوق تشهد إقبالاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، متوقعاً نمو حجم المبيعات خلال الفترة الحالية مع حلول عيد الأضحى المبارك وبدء موسم العطلات السنوية والمدرسية والإجازات الصيفية والاستعداد للسفر.

وبين أن قطاع التجزئة يشهد خلال الفترة الحالية منافسة شديدة حيث جهزت تعاونية الاتحاد مجموعة من الحملات الترويجية خلال شهر يونيو تصل نسبة الخصومات فيها إلى 60% على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، مشيراً إلى أن الطلبات تتركز على مستلزمات العيد والعطور ومستحضرات التجميل والحقائب المخصصة للسفر والإلكترونيات والهدايا بجميع أنواعها، فضلاً عن المواد الغذائية التي ما زال الطلب عليها مستمراً على نفس الوتيرة من جميع الفئات المجتمعية.

اللحوم والمشروبات

أكد ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو وجود العديد من العروض والتخفيضات التي تشمل الأغذية وخاصة اللحوم والمشروبات وأيضاً الملابس والهدايا والعطور بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى وجود تخفيضات تتراوح من 20 إلى 50% على كثير من المنتجات. وأوضح أن مراكز التسوق تشهد إقبالاً واضحاً خلال الفترة الحالية مع بدء الموسم الصيفي وإجازات المدارس والاستعدادات للسفر، وسط توقعات باستمرار النشاط الملحوظ خلال الأيام القادمة مع إجازة عيد الأضحى التي تشهد نشاطاً وزخماً، مشيراً إلى أن العروض والتنزيلات التي تم طرحها دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز الحركة التجارية مقارنة بالأيام العادية.

وأكد وجود حالة انتعاش في الأسواق التجارية وخاصة قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاعات الذهب والهواتف والملابس والعطور وخاصة في فترة العيد مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا، وسط توقعات بنمو كبير في المبيعات.

زيادة واعدة

وقال مايكل بيفرلي، نائب الرئيس التنفيذي في مركز الغُرير: نترقب زيادة واعدة في أعداد المتسوقين خلال عيد الأضحى قد تصل إلى 15% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع عدد المتسوقين خلال عيد الفطر لهذا العام بنسبة 18% مقارنة بالعام المنصرم.

وأوضح أن مركز الغرير يعتبر مجتمعاً حيوياً ويضم مساحةً مميزة لتجربة مجموعة واسعة ومتنوعة من الخيارات في مكان واحد، حيث يضم أكثر من 250 علامة تجارية في مختلف المجالات مثل الأزياء والمجوهرات والعطور ومستحضرات التجميل والديكور والإلكترونيات، كما يشمل أكثر من 50 منفذاً للمأكولات والمشروبات.

أنشطة الأطفال

ويحتفل ديرفيلدز مول في أبوظبي بعيد الأضحى بطريقة مميزة بإطلاق حملة ترويجية بعنوان «أدر واربح» بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من أنشطة الأطفال. ويَمنح ديرفيلدز مول المتسوقين فرصة للفوز بقسائم تسوق تصل قيمتها إلى 100000 درهم، خلال الفترة من 7 إلى 23 يونيو، إذا تمكن المتسوق من التسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر من أي متجر داخل المول أو 500 درهم أو أكثر من كارفور للمشاركة في المسابقة.

وقال نبيل السكوتي مدير عام ديرفيلدز مول، نحتفل بعيد الأضحى المبارك مع مفاجآت رائعة من خلال حملة أدر واربح إلى جانب أنشطة الأطفال المميزة بهدف تقديم تجربة استثنائية لجميع أفراد العائلة في هذه المناسبة السعيدة.

وتابع: تَكتمل فرحة العيد مع تجارب التسوق الرائعة بعروض مذهلة خلال العيد من المتاجر والعلامات التجارية الرائدة. ويُمكن للصغار الاستمتاع في منطقة الأطفال بالطابق الثاني، ويمكنهم المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، والألعاب، والفنون والحرف اليدوية، لقضاء عطلة العيد بطريقة مثالية.

المناسبات الخاصة

وقال مارك روفلي، الرئيس التنفيذي لشركة المارية للتجزئة: يحرص الغاليريا على تقديم باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المتنوعة لضيوفه خلال المناسبات الخاصة ومواسم الأعياد بما في ذلك عيد الأضحى المبارك. وأشار إلى إطلاق تجارب جديدة وممتعة خلال أيام العيد لهذا العام وأنشطة احتفالية جديدة.

وتابع: افتتحنا أكثر من 24 متجراً جديداً خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 15 علامة تجارية معروفة بحلول نهاية الصيف، لمنح ضيوفنا المزيد من وجهات التسوق.

وأضاف روفلي: يتميز عيد الأضحى بأجواء عائلية رائعة، حيث يبحث الجميع عن قضاء أجمل الأوقات وتقديم الهدايا و«العيدية» ويتناول الناس أشهى المأكولات.

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