1.53 تريليون درهم ودائع «فوق 20 مليوناً» في مصارف الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير «أكثر من 20 مليون درهم»، على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة، والتي سجلت 2.657 تريليون درهم بنهاية 2023.

وأظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، أن قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت 1.53 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، بحصة 57.8% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة، بزيادة 14.7% مقابل نحو 1.34 تريليون نهاية مارس 2023. وبلغت قيمة الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون درهم، نحو 326.9 مليار درهم أو 12.3% من إجمالي الودائع، بزيادة 15.6% مقابل 282.7 ملياراً في مارس 2023.

وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين درهم على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 353.1 مليار درهم في نهاية مارس، بزيادة 15.6% مقارنة بنحو 305.5 مليارات في مارس 2023.

وسجلت حصيلة الودائع من 500 ألف وحتى مليون درهم 135.17 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية مارس الماضي، وبزيادة 16.3% مقابل 116.3 ملياراً في مارس 2023، ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف درهم في مارس الماضي، إلى نحو 4.03% أو ما يعادل 107.14 مليارات درهم، بنمو 17.8% مقارنة بنحو 90.9 ملياراً في مارس 2023.

وبلغت حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو 197.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة 16% مقارنة بنحو 170.4 ملياراً في مارس 2023.

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