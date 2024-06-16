تقرير عالمي: العقارات ترسخ مكانة دبي وجهة عالمية للمستثمرين

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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أكد تقرير عالمي، أن عقارات دبي رسخت مكانتها وجهة للمستثمرين من أنحاء العالم وخصوصاً الولايات المتحدة، حيث تمنحهم فرصاً واعدة لتحقيق أعلى العائدات.

وتحت عنوان شراء العقارات على الخارطة في دبي، كتب موقع «مودرن بوليسي»، أن سوق العقارات في دبي يستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ليصبح ظاهرة عالمية، مضيفاً العقارات تحت الإنشاء في دبي توفر فرصة خاصة للأمريكيين على وجه الخصوص للاستفادة من السوق المزدهر الذي يتمتع بعوائد كبيرة محتملة.

سوق مزدهر

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 4% سنوياً العام الجاري. وتوضح المعاملات العقارية القياسية لعام 2023 كيف استفاد قطاع العقارات بشكل مباشر من هذه القوة الاقتصادية.

وتظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه في عام 2023، كان هناك إجمالي 118993 معاملة عقارية مذهلة، بزيادة ملحوظة بنسبة 30% عن العام 2022، فيما شهدت الأسواق الكبرى التقليدية تراجعاً.

عقارات الخارطة

وتوفر العقارات تحت الإنشاء، تلك التي تكون إما قيد الإنشاء أو في مراحل التخطيط، مزايا عدة للمستثمرين الأمريكيين، أولها أن تكاليف دخول السوق تكون أقل بنسبة 20% من المنازل الجاهزة، وفقاً لبيانات من بروبرتي مونيتور، بالتالي سيحتاج الأمريكيون إلى القيام باستثمار أولي أقل تكلفة، ما يزيد إمكانية الوصول إلى أسواق دبي.

الميزة الثانية هي خطط السداد المرنة، حيث يقدم كثير من المطورين في دبي جداول سداد طويلة، ما يجعل الاستثمار أكثر معقولية ويسمح للمستثمرين الأمريكيين بتمديد فترة السداد.

كذلك تعد إمكانية زيادة رأس المال ميزة أخرى، لأن قيمة المنازل على المخطط ترتفع القيمة مع تقدم المبنى للأمام ونمو الحي السكني. وعندما تقوم ببيع عقاراتك على الخارطة في المستقبل، يجب أن تتوقع ربحاً كبيراً.

تفضيلات مستثمرين

وأكد الموقع، أن دبي تلبي تفضيلات المستثمرين المتنوعة من خلال مجموعة واسعة من مواقع المشاريع قيد الإنشاء. ورشح أفضل المشروعات التي تمثل استثماراً جيداً من وجهة نظره في قرية جميرا الدائرية (ستونهنج ريزيدنسز، وويستوود غراندي، وإليتز)، والفرجان (ميلينيوم تاليا ريزيدنسز، وذا ستيلا ريزيدنسز، وجي إم زي)، وأرجان (فينسيتور فولاري، وترينيتي، وذا سنترال داون تاون)، وإكسبو سيتي (شمسة تاون هاوس، وفلل ياسمين، ومساكن مانجروف، وسكاي ريزيدنسز)، ودبي هيلز استيت، (إلفيرا، وفلل هيلكريست)، وتلال الغاف (سيرينيتي مانشنز، ولاناي، وأمارا).

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