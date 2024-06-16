«أدنوك» نحو الاستحواذ على «كوفيسترو» بـ 12 مليار دولار

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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تواصل شركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، إجراءات الفحص القانوني اللازم، استعداداً لانجاز صفقة استحواذ على شركة اللدائن الحرارية الألمانية «كوفيسترو إيه جي»، وفق ما ذكرت بلومبرغ، أمس.

وذكرت التقارير، أن مجلس إدارة كوفيسترو اجتمع مؤخراً، ليقرر ما إذا كان سيسمح لأدنوك بإجراء فحص وتقييم قيمة الأصول التي تمتلكها الشركة الألمانية، وعلم أن مجلس إدارة كوفيسترو سمح لشركة أدنوك بإجراء الفحص النافي للجهالة اللازم لإبرام الصفقة.

وتم إعطاء زخم جديد للمحادثات بين الجانبين، لتسريع المناقشات، ووضع اللمسات النهائية على الصفقة التي امتدت لأكثر من عام، بعد أن عقد الطرفان اجتماعات منفصلة داخل مؤسساتهما، واتفقا على تكثيف الجهود نحو إتمام الصفقة.

وفي الوقت نفسه، ألمحت شركة أدنوك، إلى أنها قد تحسن العرض قليلاً. جدير بالذكر أن «أدنوك» عرضت حصة 60 % باليورو، أي ما يعادل 11.3 مليار يورو (12 مليار دولار)، في أحدث عرض استحواذ غير ملزم لها للاستحواذ على شركة كوفيسترو.

وتعمل شركة كوفيسترو عبر مجموعة من البلدان، بما في ذلك ألمانيا والهند، وتقوم بتصنيع المواد البلاستيكية الشفافة من البولي كربونات، إضافة إلى المواد الكيميائية للعزل ورغاوي التنجيد. وسيساعد هؤلاء المنتجون النهائيون كوفيسترو، و«أدنوك»، على تعزيز مكانتهما في تصنيع المنتجات النهائية.

في الوقت نفسه، بدأت كوفيسترو برنامج إعادة شراء الأسهم، بعد رسم آفاقها المستقبلية في هذه القطاعات. وتستخدم المنتجات التي تنتجها كوفيسترو في السيارات الكهربائية، والعزل الحراري للمباني، إضافة إلى الطلاءات والمواد اللاصقة والبلاستيك الهندسي. ولذلك، فإن استحواذ «أدنوك» على كوفيسترو سيكون ذا قيمة تراكمية.

ووفق التقارير، من المتوقع أن يتم إجراء الفحص النافي للجهالة بحلول نهاية يونيو الجاري، مع إمكانية زيادة العرض في يوليو. وتأمل كوفيسترو أن تؤدي إجراءات الفحص إلى تمكين أدنوك من زيادة العرض بما لا يقل عن 1 إلى 2 %.

ومن شأن الزيادة في عرض السعر، أن يساعد «أدنوك» على الفوز بمقعد في مجلس الإدارة، إضافة إلى ذلك، سيتيح لـ «أدنوك» إمكانية الوصول إلى غرفة البيانات، ما قد يساعد الشركة في المشاركة في عملية صنع القرار.

وذكرت التقارير أيضاً، أن كوفيسترو قد ردت بالفعل على الأسئلة المتعددة التي طرحتها «أدنوك».

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