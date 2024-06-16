عيد الأضحى يقفز بإشغالات المنتجعات السياحية في الإمارات

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الفنادق والمنتجعات في الإمارات معدلات إشغال قياسية مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك ، بدعم تدفق الزائرين من خارج الدولة لقضاء العيد في الإمارات، وأيضاً مع تواصل انتعاش حركة السياحة الداخلية، لا سيما مع تنوع العروض والخيارات الفندقية أمام النزلاء.

وشهدت الأيام الماضية تدفقاً كبيراً في أعداد الزوار، فيما تسابقت الفنادق في إطلاق العروض الترويجية، لجذب شرائح أكبر من النزلاء، والارتقاء بمعدلات الإشغال، ليرفع العديد منها لافتة «كامل العدد» مع حلول أول أيام العيد.

وشهدت الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية على مستوى الدولة، تدفقاً كبيراً في الحجوزات، وسط مؤشرات على تجاوز نسبة الإشغال 98 % في كثير من المنشآت الفندقية طوال إجازة العيد.

وأكد عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع السياحة والفنادق، تدفق أعداد كبيرة من النزلاء، وارتفاع نسب الحجوزات والإشغالات الفندقية، وزيادة الإقبال على والمنتجعات السياحية خلال العيد لما توفره من برامج وفعاليات ترفيهية وخدمات ضيافة راقية للاستمتاع بأجمل الأوقات.

وأشار الخبراء إلى أن الفنادق والمنتجعات الشاطئية تعد الأكثر جذباً للزوار، مع ارتفاع درجة الحرارة في هذا الوقت من العام. وأضاف الخبراء أن عطلة عيد الأضحى ساهمت في وصول إشغالات الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لمستويات قياسية.

مستويات قياسية

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي المدير التنفيذي لمجموعة شركات «دبي لينك»، أنه وفقاً لحركة الحجوزات على منصة GTE، التابعة لمجموعة دبي لينك، وصلت نسب الإشغال في العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية في دبي إلى مستويات قياسية، حيث بلغت نسبة الإشغال في بعض فنادق الخمس نجوم في وسط المدينة والشاطئية إلى 98 %. الأمر نفسه ينطبق على إشغال المنتجعات السياحية، التي سجلت غالبيتها أيضاً نسبة إشغال تصل إلى 100 %.

وأضاف أن أكثر 5 جنسيات عربية وأجنبية من الزوار إلى دبي خلال الإجازة، هي السعودية والكويت وعُمان والمملكة المتحدة والهند، بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة وألمانيا. وأوضح أنه وفقاً للحجوزات التي تمت عبر منصة GTE، ارتفعت أسعار الغرف خلال فترة عيد الأضحى بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 30 %، مقارنة بأسعار بداية العام. وقد بلغ متوسط سعر الغرفة في الفنادق الخمس نجوم بين 1250 و2500 درهم لليلة ، مع وجود بعض الفنادق التي تصل فيها الأسعار إلى 3000 درهم لليلة، بسبب الطلب المرتفع.

وأشار إلى أن العروض المقدمة من بعض الفنادق، شملت حُزماً ترويجية، تضمنت خصومات على الإقامة، وحزماً شاملة للخدمات الفندقية والترفيهية، ما جذب عدداً كبيراً من النزلاء.

دخول مجاني

وقال هيثم الحاج علي: وفق ما زوّدت بعض الفنادق مجموعة دبي لينك من عروض ترويجية، تراوحت الخصومات من 15 و20 % على الإقامة، وتشمل الدخول المجاني إلى منتزهات مائية، أو تشمل الإفطار والعشاء، وخدمات مجانية للنقل من وإلى المطار، وتجارب طعام فاخرة في مطاعم الفندق، حيث لعبت العروض الترويجية دوراً كبيراً في تحقيق النسب العالية من الإشغال.

وأضاف أن الإحصاءات والأرقام تعكس النجاح الكبير الذي تحققه دبي كوجهة سياحية مفضلة خلال موسم إجازة عيد الأضحى، مؤكدة مكانتها البارزة على خارطة السياحة العالمية.

إقبال ملحوظ

وقال أحمد حسيب المدير التنفيذي لفنادق ومنتجعات «جيوان»: شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية في دولة الإمارات، إقبالاً كبيراً وزيادة ملحوظة في عدد الزوار والحجوزات، حيث بلغت نسبة الإشغال والحجوزات ما يقارب 100 % في العديد من المنشآت الفندقية طوال أسبوع العيد. وأوضح أنه تم إطلاق كثير من العروض لجذب أعداداً أكبر من النزلاء، ساهمت في وصول الحجوزات في الفنادق في كل من أبوظبي ودبي والفجيرة لمستويات قياسية.

وأضاف أحمد حسيب، أن الطلب يزيد على الفنادق الشاطئية في مثل هذا الوقت من العام، ما ينعكس إيجابياً على معدلات الإشغال في الفنادق بشكل عام، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تتميز بقوة البنية التحتية في قطاع الضيافة.

ولفت إلى أن العديد من المنشآت الفندقية سجلت زيادة بالأسعار، مقارنة مع الأوقات العادية، بسبب الأقبال الكبير خلال إجازة العيد، موضحاً أن السياحة الداخلية تستحوذ على الحصة الأكبر من نسب الإشغال الفندقي.

عروض جذابة

وقال باتريك أنطاكي الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «إتش إم إتش- إدارة الضيافة القابضة»: «تشهد فنادق المجموعة معدلات إشغال عالية، تتجاوز في المتوسط نسبة 90 %، كما يستفيد النزلاء من عروض العيد الجذابة والاحتفالات الخاصة»، مشيراً إلى أن «إدارة الضيافة القابضة» إتش إم إتش، إحدى سلاسل الفنادق الرائدة في المنطقة، تحقق أداءً ممتازاً خلال عيد الأضحى المبارك. وأوضح أن الارتفاع الكبير في الطلب مدفوع برغبة العائلات في القيام برحلات قصيرة، والسياح الذين يستكشفون وجهات جديدة، بالإضافة إلى احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتابع باتريك أنطاكي: «بادرنا بتحضير تجارب استثنائية خلال العيد للنزلاء، حيث نقدم عروضاً نوعية على الغرف، بالإضافة إلى بوفيه عيد الأضحى المتميز، والذي يعكس خبراتنا العالية في مجال الطهي، كما أعلن فندق إيكوس الفرجان عن تقديم عروض استثنائية للعائلات، وبأسعار نوعية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، ودخول موسم الإجازات الصيفية، ويتوقع الفندق أن تصل نسبة الإشغالات إلى 75 % خلال موسم الصيف، وأن يكون أغلب النزلاء من دولة الإمارات، ومجلس التعاون الخليجي، وممن لديهم الشغف لاستكشاف مدينة دبي النابضة بالحياة والترفيه والاسترخاء».

إجازة صيفية

وأكد عمار هلال مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان، أن نسبة الإشغال تناهز 90 % في فندق ماريوت الفرسان، طوال إجازة عيد الأضحى، وأرجع ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق خلال العيد إلى بدء الإجازة الصيفية، مشيراً إلى وجود عروض جديدة، وخصومات جيدة، لجذب شريحة أكبر من النزلاء.

وأضاف عمار هلال، أن معدلات الإشغال بشكل عام مرتفعة في هذا الوقت من العام، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية لإجازة الصيف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز