مكاسب سوق دبي تتجاوز ملياري درهم في أسبوع

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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حقق سوق دبي المالي، مكاسب تجاوزت ملياري درهم في 5 جلسات، إذ صعد مؤشر السوق 0.04% في أسبوع مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 673.25 مليار درهم في نهاية جلسات الأسبوع الماضي، وصولاً إلى 675.28 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وخلال الأسبوع، قفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» 16.2%، وارتفعت أسهم إعمار العقارية 4.7%، وإعمار للتطوير 3.6%، وتكافل الإمارات 3.6%، ودريك آند سكل 1.96%. واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 303.4 ملايين درهم، تلاه «دريك آند سكل» بسيولة 256.4 مليوناً.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 8932.94 نقطة، متراجعاً 0.23% في 5 جلسات.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مع استحواذه على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 1.17 مليار درهم في أسبوع، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 393.6 مليونا. وارتفعت خلال أسبوع أسهم بيور هيلث القابضة 17.5%، والخليج للمشاريع الطبية 11.2%، وبريسايت 10.6%، وألفا ظبي القابضة 10.1%. وحققت أسواق الأسهم مكاسب بنحو 40.5 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في 5 جلسات.

وأغلقت الأسهم متباينة أمس، بآخر التداولات قبل عطلة عيد الأضحى، وارتفع مؤشر دبي 0.09% إلى 3983.78 نقطة، في حين تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.51% إلى 8932.94 نقطة.

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