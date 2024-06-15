موانئ دبي العالمية تخطط لاستثمار 11 مليار درهم بأفريقيا

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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تخطط موانئ دبي العالمية، لإنفاق 3 مليارات دولار (ما يزيد على 11 مليار درهم) على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على البنية التحتية للموانئ في أفريقيا، لتلبية النمو طويل الأجل الذي يشمل الطلب المتزايد على صادرات المعادن الحيوية.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ، إن ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد بجميع أنحاء أفريقيا مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى يمثل فرصة جيدة.

وتقوم الشركة بالتوسع في دار السلام في تنزانيا وقامت أخيراً بتقييم موانئ في جنوب أفريقيا وكينيا لاستثمارات محتملة. وتتواجد 8 من الاقتصادات الـ 15 الأسرع نمواً في العالم هذا العام في أفريقيا، وفقاً لصندوق النقد، ما يجذب الشركات العالمية بما في ذلك موانئ دبي.

وأكد أكوجي ضرورة النظر إلى إمكانات أفريقيا على المدى الطويل، وليس من خلال الاقتصاد قصير المدى، مشيراً إلى أن السوق المزدهرة للمعادن الحيوية بما في ذلك النحاس من زامبيا والكونغو الديمقراطية تزيد الحاجة إلى قدرة لوجستية أكبر.

وأضاف: «شهدنا زيادة في الطلب على مدى السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب على سلع مثل الكوبالت والليثيوم».

وأشار أكوجي إلى أن جنوب أفريقيا تمضي قدماً في الخصخصة الجزئية لشركة ترانسنيت، مضيفاً: «نظل مهتمين بهذه الفرص». كما تتطلع موانئ دبي إلى ميناء لامو في كينيا حيث تجري عملية خصخصة.

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