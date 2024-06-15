«دو» ترقي مجموعة من الكوادر الوطنية إلى مديري إدارة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ترقية مجموعة من موظفيها من مواطني دولة الإمارات من مختلف الإدارات في الشركة. وتعكس تلك الخطوة التزام «دو» بتعزيز عملية التوطين، وترسيخ جهودها المستمرة لدعم التطور الوظيفي للكوادر الوطنية.

وتسلط الترقيات الضوء على البيئة الناجحة والإيجابية التي تجعل الموظفين مخلصين، ويواصلون عملهم الجاد في تحقيق أهداف الشركة. كما تواصل «دو» الاستثمار في رفع مستوى المهارات الوظيفية، وتطوير قوتها العاملة، وضمان حصول مواطني الإمارات على الأدوات والفرص اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية.

وتلعب المبادرات الاستراتيجية للشركة، مثل أكاديمية القيادة، دوراً أساسياً في تعزيز مهارات الموظفين، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية، والمساهمة في المسيرة الناجحة لــ«دو».

وتعمل «دو» دائماً على تحقيق التوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى تعزيز التنوع الثقافي من خلال قوتها العاملة. وتبرز الترقيات التزام «دو» باكتشاف ورعاية الإمكانات المهنية والمواهب الإماراتية.

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