«الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» تطور خدماتها ضمن تصفير البيروقراطية

المصدر: دبي - البيان

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يعمل فريق تصفير البيروقراطية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبدئياً على تطوير إجراءات عدد من الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي في الدولة، بما يعزز مرونة ونمو القطاع الصناعي، ويدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.

وشكلت الوزارة، فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل، ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها، في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفعالية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.

وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، وأكدت الوزارة التزامها بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث تستمر الدعوة بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول المقترحات التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.

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