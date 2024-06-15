مجمع لتصنيع معدات الهيدروجين في أبوظبي باستثمار مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع برودن إنيرجي العالمية لحلول طاقة الهيدروجين، لإنشاء أول مجمع صناعي لتطوير وتصنيع معدات الطاقة الهيدروجينية في أبوظبي.

ويهدف المجمع لدعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتعزيز سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الهيدروجينية، بما يدعم جهود الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

ويعد المجمع الصناعي الجديد، الذي تبلغ قيمة استثماراته مليار درهم، إضافة نوعية في مجال اقتصاد الهيدروجين، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي. وستتعاون «اقتصادية أبوظبي»، وشركة «برودن إنيرجي»، على ضمان توافق المشروع مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين على مستوى العالم بحلول 2031 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون طن سنوياً.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي: «هذه المنشأة التصنيعية المتطورة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي».

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