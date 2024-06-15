اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والتشيك تتفق على تشكيل فرق لتعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في العاصمة التشيكية براغ الذي استمر يومين، واختتم أمس، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والتشيك في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وصناعة الرعاية الصحية والفضاء الجوي.

وضم وفد الدولة 38 ممثلاً عن 22 جهة حكومية وشركة وطنية من أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة المالية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاستثمار، وزارة التربية والتعليم، وكالة الإمارات للفضاء، اتحاد غرف الإمارات، مجلس التوازن، مبادلة للاستثمار، مصدر، مجموعة إيدج، مجموعة علي وأولاده القابضة.

جاء الاجتماع تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، حيث ترأس الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وجوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، وبحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله المزروعي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة غالية الحميدان، القائمة بأعمال سفارة الدولة لدى جمهورية التشيك، وماجد جلفار، رئيس تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، ونتطلع إلى مواصلة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لاسيما أن التشيك تعد وجهة اقتصادية مهمة لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، كما تمتلك بنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية والتي تسهم في خلق المزيد من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي وبناء الشراكات المثمرة في القطاعات المتنوعة.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة والتي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما اتفق الجانبان على تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية خلال المرحلة المقبلة، لخلق فرص جديدة تدعم تعزيز العلاقات التجارية.

واتفق الطرفان على برامج وتسهيلات لتسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين. وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي والزراعة، وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الجانبان أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة، من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين. كما تشهد حركة الطيران بين البلدين نمواً مستمراً، إذ وصل عدد رحلات الطيران الشهرية بين البلدين إلى أكثر من 60 رحلة عبر الخطوط الإماراتية.

اتفاقيات ومذكرات

ووقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون مع المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس والاختبارات في جمهورية التشيك، حيث وقع المذكرة عمر السويدي، وجيري كراتوتشفيل، رئيس المكتب التشيكي للمعايير والمقاييس والاختبارات. ووقع اتحاد غرف الإمارات، مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات التشيكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والصناعة، إذ وقع المذكرة عبدالله المزروعي، وفرانتيسك تشالوبيكي، نائب رئيس اتحاد الصناعات التشيكية.

كما وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان وتأمين الصادرات في التشيك، حيث وقع المذكرة عبدالله بن طوق، وديفيد هافليسيك. وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي التشيكي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز